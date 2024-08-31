10 kişiden 9’u bilmiyor! WhatsApp’ta silinen mesajları bu şekilde okuyabilirsiniz

Telefonunuzdan WhatsApp'ı kaldırın.

Uygulamayı tekrar yükleyin ve telefon numaranızı girin.

Uygulama, yedeklerinizi geri yükleme seçeneğini sunacaktır. Bu seçeneğe dokunun.

İşlem tamamlandığında, tüm silinmiş mesajlarınızın WhatsApp sohbetlerinize geri yüklendiğini göreceksiniz.

Unutmayın, bu özelliği kullanabilmek için WhatsApp'ın yedeklemelerinizi düzenli olarak yapmasını sağlamalısınız. Böylece, yanlışlıkla silinen herhangi bir mesajınız olduğunda, bu hayat kurtarıcı özelliği rahatlıkla kullanabilirsiniz.