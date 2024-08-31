10 kişiden 9’u bilmiyor! WhatsApp’ta silinen mesajları bu şekilde okuyabilirsiniz

WhatsApp'ta mesajlarınızı kaybetmek üzereyseniz endişelenmenize gerek yok. Uygulama, mesajlarınızı Google Drive üzerinden otomatik olarak yedekleme özelliği sunar. Bu özellik aktif olduğunda, tüm mesajlarınız günlük olarak yedeklenir.
WhatsApp'ta mesajlarınızı kaybetmek üzereyseniz endişelenmenize gerek yok. Uygulama, mesajlarınızı Google Drive üzerinden otomatik olarak yedekleme özelliği sunar. Bu özellik aktif olduğunda, tüm mesajlarınız günlük olarak yedeklenir.
Eğer bu ayarı henüz aktifleştirmemişseniz, şu adımları izleyerek başlayabilirsiniz:
WhatsApp'ı açın ve sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayın.
Açılan menüden 'Ayarlar'a ve ardından 'Sohbetler'e gidin.
'Sohbet Yedekleme' seçeneğine tıklayın ve 'Google Drive'a yedekle' butonunu kullanarak yedeklemeyi başlatın.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra, WhatsApp mesajlarınızı istediğiniz zaman kolayca kurtarabilirsiniz.
WHATSAPP MESAJLARI NASIL KURTARILIR?
Silinen mesajları geri getirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit:
Telefonunuzdan WhatsApp'ı kaldırın.
Uygulamayı tekrar yükleyin ve telefon numaranızı girin.
Uygulama, yedeklerinizi geri yükleme seçeneğini sunacaktır. Bu seçeneğe dokunun.
İşlem tamamlandığında, tüm silinmiş mesajlarınızın WhatsApp sohbetlerinize geri yüklendiğini göreceksiniz.
Unutmayın, bu özelliği kullanabilmek için WhatsApp'ın yedeklemelerinizi düzenli olarak yapmasını sağlamalısınız. Böylece, yanlışlıkla silinen herhangi bir mesajınız olduğunda, bu hayat kurtarıcı özelliği rahatlıkla kullanabilirsiniz.
WhatsApp yedekleme işlemi, büyük veri kullanımına neden olabilir. Bu yüzden, yedekleme işlemini genellikle Wi-Fi üzerinden yapmanız önerilir.
Eğer telefon numaranızı değiştirdiyseniz, eski numaranızla yapılan yedeklemeleri yeni numaranızla geri yükleyemezsiniz.
Google Drive hesabınızda yeterli alan olduğundan emin olun, aksi halde yedekleme tamamlanamayabilir.
WhatsApp'ın sunduğu bu yedekleme ve geri yükleme özellikleri sayesinde, değerli sohbetlerinizi kaybetmekten korkmanıza gerek kalmayacak. Artık eski mesajlarınızı güvenle saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebilirsiniz.