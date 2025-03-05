İnternete her an bağlı ultra yaşam yola çıktı! Xiaomi SU7 modelinin Ultra sürümünü ilk kez tanıttı

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC 2025'te yeni ürün ve çözümler sergileniyor. Xiaomi, bu yıl kongrede geliştirilmiş "İnsan x Araba x Ev" akıllı ekosistemini tanıtıyor.

"Xiaomi olarak inovasyona yaklaşımımızın odağında insanlar bulunuyor" diyen Xiaomi Uluslararası İletişim Direktörü Daniel Desjarlais, "Ürünlerimizi, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutarak tasarlıyoruz. İnsan x Araba x Ev akıllı ekosistemimiz, bu misyonumuzu yansıtıyor. Kişisel cihazları, araçları ve yaşam alanlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak yeni bir bağlantılı zeka standardı oluşturuyoruz" dedi.

100 YILLIK MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ

Xiaomi'nin MWC 2025 standında, yeni Xiaomi HyperOS 2 ile güçlendirilen Xiaomi 15 Serisi ve Xiaomi Pad 7 Serisi'nin yanı sıra, çok çeşitli gelişmiş AIoT cihazları ve ev aletleri uluslararası arenada ilk kez sergileniyor. Katılımcılar, Xiaomi Görsel Teknolojiler alanında mobil görüntülemenin sınırlarını zorlayan yeniliklerin yanı sıra, 100'üncü yılını kutlayan Leica'nın efsanevi optik teknolojisinin Xiaomi akıllı telefonlara entegrasyonunu daha yakından inceliyor. Xiaomi, etkinlikte ayrıca Xiaomi SU7 Max ve kısa süre önce tanıtılan Xiaomi SU7 Ultra gibi elektrikli araçlarını da sergiliyor.

BAĞLANTILI ZEKA GELECEĞİ

Xiaomi'nin "İnsan x Araba x Ev" akıllı ekosistemi, geçtiğimiz yıl boyunca bağlantılı zeka alanında büyük bir gelişim gösterdi. Kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak gelişmiş teknolojilerden yararlanan bu ekosistem, tercihleri tahmin eden, öğrenen ve yanıt veren kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, Xiaomi'nin standındaki Akıllı Yaşam alanında, kişisel cihazların, elektrikli araçların ve geniş bir AIoT ürün yelpazesinin modern yaşamı nasıl dönüştürdüğünü keşfetme şansı buluyor. Xiaomi HyperOS 2, akıllı sistem tasarımında büyük bir sıçrama yapıyor. Sistem, mikro mimari zamanlayıcı, dinamik bellek yönetimi ve Storage 2.0 gibi yenilikçi teknolojiler sunarak uygulamaların daha hızlı açılmasını, güç tüketiminin azalmasını ve zorlu koşullarda bile akıcı bir performans sağlanmasını mümkün kılıyor. Xiaomi HyperConnect ise cihazlar arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyor; çift kamera akışı, "Home Screen+" ve çapraz platform uyumluluğu gibi özellikler kullanıcı deneyimini benzersiz hale getiriyor.