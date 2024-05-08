Intel Series 1 işlemciler Türkiye’de ilk kez Casper Nirvana X600 ve X700’de!

Türkiye'nin önde gelen bilgisayar üreticilerinden Casper, dünyadaki son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Intel'in Series 1 işlemcilerini Casper Nirvana dizüstü bilgisayarıyla buluşturan Casper bir ilke daha imza attı. Türkiye'de ilk kez Intel Series 1 işlemcileri Casper Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarıyla buluşturan Casper, profesyonel hayatın karmaşık süreçlerini kolaylaştırıyor. Birinci sınıf ince ve güçlü dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen Series 1 işlemciler, 15W yapısı ile bir önceki nesil işlemcilere göre hem yaklaşık 20% daha az güç tüketimi sağlarken, turbo frekansda 5Ghz'e çıkabilen ortalama 15% daha yüksek performans ile öne çıkıyor. Aynı zamanda daha az güç tüketimi sağlayan işlemciler, kullanıcılara hareket halindeyken oyun oynama, içerik oluşturma ve üretkenlik için performansından ödün vermeden çok daha uzun saatler boyunca işlemlerini gerçekleştirebilme kabiliyeti kazandırıyor.

VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİĞİN, YÜKSEK PERFORMANSLA KUSURSUZ UYUM

Intel'in 2024 yılında lanse ettiği "U" serisi işlemcilerde en yüksek performansa sahip Series 1, Casper Nirvana X600 ve X700'ün performansını ve yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırıyor. 3D performanslı hibrit mimarisiyle iki çekirdekli mikro mimariyi tek bir işlemci yongasında birleştiren Series 1, her bir çekirdek türü için belirli görevleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Intel Core 5 120U ve Core 7 150U işlemci seçenekleriyle özelleştirilebilen Nirvana X600 ve X700, Microsoft Copilot'un gelişmiş yapay zeka özelliği sayesinde tüm profesyonellere masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı sunuyor.

Intel Core Series 1 işlemcileriyle yenilenen Casper Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.