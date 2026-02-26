Robot süpürgeniz sizi gözetliyor olabilir: Tek bir kodla 7.000 cihaza erişildi

Akıllı ev pazarının 2032 yılına kadar 139 milyar dolara ulaşabileceği öngörülürken, cihaz sayısı arttıkça güvenlik risklerinin de arttığı vurgulandı.

DJI, güvenlik açığının giderildiğini açıkladı ve Azdoufal'a bildirimde bulunduğu için teşekkür etti.

İspanyol yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, DJI Romo marka robot süpürgesini PlayStation 5 kumandasıyla kontrol etmek için yaptığı çalışma sırasında dünya genelinde yaklaşık 7.000 akıllı elektrikli süpürgenin kontrolünü ele geçirebildi.

İspanyol mühendis dünya genelinde yaklaşık 7.000 akıllı elektrikli süpürgenin kontrolünü ele geçirebildi. Kaynak: Takvim arşiv foto

Olay nasıl ortaya çıktı?

New York merkezli teknoloji yayını The Verge'de yer alan habere göre her şey Azdoufal'ın kendi DJI Romo marka robot süpürgesini PlayStation 5 kumandasıyla kontrol edebilmek için tersine mühendislik çalışması yapmasıyla başladı. Geliştirdiği uzaktan kumanda uygulaması DJI'nin sunucularıyla bağlantı kurduğunda beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Kısa süre içinde yalnızca kendi cihazına değil dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce süpürgeye erişim sağlayabildiğini fark etti. Cihazlar, sistemi sanki ana kontrol noktasıymış gibi algılıyordu.