Instagram'a DM'den çizim gönderme özelliği geldi!

Sosyal medya devi Instagram, DM'lerde iletişimi daha eğlenceli hale getirecek yeniliklerini duyurdu. Kullanıcılar, mesaj penceresi içerisinde çizim araçlarını kullanarak sohbetleri kişiselleştirebilecek ve farklı sticker'larla mesajlaşmayı renklendirebilecek.
Instagram DM'lere Çizim Özelliği Geldi: Sohbetler Daha Eğlenceli Hale Geliyor
Instagram, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği Direct Message (DM) üzerinde çizim yapma ve sticker yerleştirme özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Platformun artan mesajlaşma odaklı stratejisinin bir parçası olan bu yenilik, sohbetleri daha eğlenceli, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.
Yeni özellik, mesaj yazma kutusunun sağ tarafında yer alan "+" simgesine dokunulduğunda erişilebiliyor. Kullanıcılar burada beliren "Çiz" seçeneğini işaretleyerek ekranın üst kısmına yerleşen çizim araçlarını aktif hale getirebiliyor. Böylece sohbet ekranına diledikleri gibi çizimler yapabiliyor ve çeşitli renk veya fırça seçeneklerini kullanarak mesajlaşmayı görsel açıdan zenginleştirebiliyor. Ayrıca aynı bölümde yer alan sticker seçenekleriyle sohbet penceresinin istenilen herhangi bir noktasına çıkartma yerleştirmek de mümkün hale geldi.
Her ne kadar çizim ve sticker'lar, mesajlar ilerledikçe ekranın yukarısına doğru kayarak görünürlüğünü kaybediyor olsa da, kullanıcılar arasındaki iletişime anlık bir dinamizm ve eğlence kattığı değerlendiriliyor. Özelliğin, özellikle genç kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yayılma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.
Instagram'da mesajlaşma kullanımının her geçen gün artması, bu tür özelliklerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Şirket, kullanıcıların artık ana akışa gönderi paylaşmaktan çok, gönderileri arkadaşlarıyla mesaj üzerinden paylaşmayı tercih ettiğini belirtiyor. Bu nedenle Instagram algoritmasında da "gönderme" davranışları daha fazla önem kazanmış durumda. Yeni etkileşim araçlarının, mesaj trafiğini artırarak platform içi iletişimi daha güçlü hale getirmesi bekleniyor.