Instagram'a DM'den çizim gönderme özelliği geldi!

Fotoğraflar: X

Instagram DM'lere Çizim Özelliği Geldi: Sohbetler Daha Eğlenceli Hale Geliyor

Instagram, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcıyla test ettiği Direct Message (DM) üzerinde çizim yapma ve sticker yerleştirme özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Platformun artan mesajlaşma odaklı stratejisinin bir parçası olan bu yenilik, sohbetleri daha eğlenceli, yaratıcı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellik, mesaj yazma kutusunun sağ tarafında yer alan "+" simgesine dokunulduğunda erişilebiliyor. Kullanıcılar burada beliren "Çiz" seçeneğini işaretleyerek ekranın üst kısmına yerleşen çizim araçlarını aktif hale getirebiliyor. Böylece sohbet ekranına diledikleri gibi çizimler yapabiliyor ve çeşitli renk veya fırça seçeneklerini kullanarak mesajlaşmayı görsel açıdan zenginleştirebiliyor. Ayrıca aynı bölümde yer alan sticker seçenekleriyle sohbet penceresinin istenilen herhangi bir noktasına çıkartma yerleştirmek de mümkün hale geldi.