Google Gemini Spark nedir? Türkiye’de kullanıma açıldı mı?

Bilgisayarınız kapalı olsa bile görevlerini sürdürüyor

Google'ın açıklamasına göre Gemini Spark, kullanıcıların telefonu veya bilgisayarı kapalı olsa bile bulut üzerinden görevlerini sürdürebiliyor. Elbette sistem tamamen bağımsız hareket etmiyor; kritik işlemler gerçekleştirilmeden önce kullanıcıdan onay istiyor ve tüm kontrol yine kullanıcıda kalıyor.

Spark'ın temel amacı, tekrar eden işleri otomatikleştirerek dijital iş yükünü azaltmak. Bunun için Gmail, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Takvim, YouTube ve Google Haritalar gibi Google servisleriyle doğrudan entegre çalışabiliyor.