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Gemini Spark Türkiye'de kullanıma açıldı! Google'ın kişisel yapay zeka ajanı neler yapabiliyor?

Google, I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni nesil yapay zeka ajanı Gemini Spark'ı Türkiye'de kullanıma sunmaya başladı. İlk etapta Google AI Ultra abonelerine açılan özellik, klasik sohbet botlarının ötesine geçerek kullanıcı adına 7/24 arka planda çalışabiliyor. Gmail'den Drive'a kadar Google servislerinde çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebiliyor.

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Google Gemini Spark nedir? Türkiye’de kullanıma açıldı mı?

Google'ın I/O 2026 geliştirici konferansında tanıttığı ve "kişisel yapay zekâ ajanı" olarak konumlandırdığı Gemini Spark, Türkiye'de de kullanıma açıldı. Özellik şu an için Google AI Ultra abonelerine kademeli olarak sunulurken, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcı ve kurumsal müşteriye ulaşması bekleniyor.

Gemini Spark günlerce arka planda çalışarak görevleri tamamlayabiliyor

Günlerce arka planda çalışıyor

Gemini Spark, bugüne kadar alıştığımız "soru sor-cevap al" mantığıyla çalışan yapay zekâ asistanlarından farklı bir yaklaşım benimsiyor. Google'ın yeni sistemi, kullanıcı tarafından verilen görevleri yalnızca yanıtlamakla kalmıyor; gerektiğinde saatler hatta günler boyunca arka planda çalışarak tamamlayabiliyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Cihazlar kapalıyken bile bulut üzerinden görevlerini sürdürüyor

Bilgisayarınız kapalı olsa bile görevlerini sürdürüyor

Google'ın açıklamasına göre Gemini Spark, kullanıcıların telefonu veya bilgisayarı kapalı olsa bile bulut üzerinden görevlerini sürdürebiliyor. Elbette sistem tamamen bağımsız hareket etmiyor; kritik işlemler gerçekleştirilmeden önce kullanıcıdan onay istiyor ve tüm kontrol yine kullanıcıda kalıyor.

Spark'ın temel amacı, tekrar eden işleri otomatikleştirerek dijital iş yükünü azaltmak. Bunun için Gmail, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Takvim, YouTube ve Google Haritalar gibi Google servisleriyle doğrudan entegre çalışabiliyor.

Görevler, beceriler ve zamanlamalar üzerine kurulu üç temel yapı

Çalışma mantığı üç temel yapı üzerine kurulu

Gemini Spark'ın çalışma mantığı üç temel yapı üzerine kuruluyor:

  • Görevler (Tasks): Kullanıcı adına çok adımlı işlemleri yerine getiriyor. Örneğin gelen e-postaları analiz edip takvim etkinliği oluşturabiliyor, yanıt taslağı hazırlayabiliyor veya farklı uygulamalar arasında iş akışları oluşturabiliyor.
  • Beceriler (Skills): Kullanıcının çalışma alışkanlıklarını öğrenerek tekrar eden işleri kişiselleştiriyor. Örneğin son 50 e-postanızı analiz edip yazım tarzınızı öğrenerek gelecekte sizin üslubunuzla e-posta taslakları hazırlayabiliyor.
  • Zamanlamalar (Schedules): Belirli saatlerde veya belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik olarak görev başlatabiliyor. Her pazartesi gelen kutusunu analiz edip haftalık özet hazırlaması buna örnek gösteriliyor.
İş arayanlardan küçük işletmelere kadar geniş kullanım alanı sunuyor

Günlük hayatta neler yapabiliyor?

Google'ın paylaştığı örnek senaryolara göre Gemini Spark oldukça geniş kullanım alanına sahip.

Örneğin iş arayan bir kullanıcı adına belirli bir şehirdeki staj ilanlarını takip edebiliyor, yeni ilanları analiz ederek raporlayabiliyor.

Haftalık olarak gelen kutusundaki yüzlerce e-postayı inceleyip önemli gelişmeleri özetleyebiliyor, öncelikli yapılacaklar listesini hazırlayabiliyor ve odaklanma saatleri için takvimde boş zaman oluşturabiliyor.

Fotoğrafçılık gibi küçük işletmeler için ise müşteri e-postalarından isim ve tarih bilgilerini çıkarıp bunları otomatik olarak bir tabloya kaydedebiliyor, ardından ilgili müşteri adına Google Drive klasörü oluşturabiliyor.

Bunun yanında faturaları bulup düzenleme, kaybolan makbuzları tespit etme, grup seyahatlerini organize etme, internet üzerinde araştırma yaparak farklı seçenekleri karşılaştırma ve rezervasyon süreçlerine yardımcı olma gibi görevleri de yerine getirebiliyor.

E-posta yönetiminde önceliklendirme ve otomatik yanıt taslakları hazırlıyor

E-posta yönetimi sağlıyor

Google, Spark'ın özellikle e-posta yönetimi konusunda önemli kolaylıklar sunduğunu belirtiyor. Kullanıcılar Spark'a gelen kutusunu önceliğe göre sıralatabiliyor, uzun e-posta zincirlerinden yapılacak işleri çıkarttırabiliyor veya kendi yazım tarzına uygun otomatik yanıt taslakları hazırlatabiliyor.

Google ayrıca Spark'ın e-postaları rastgele okumadığını, yalnızca kullanıcının izin verdiği görevler doğrultusunda çalıştığını ve kritik adımlarda mutlaka onay istediğini vurguluyor.

Türkiye’de Ultra abonelerine kademeli olarak erişim başladı

Gemini Spark Türkiye'de kullanıma açıldı mı?

Gemini Spark şu anda ABD'de 18 yaş üzerindeki Google AI Ultra aboneleri ve belirli kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Türkiye'de de erişim Ultra abonelerine kademeli olarak açılmaya başlanmış durumda. Google, önümüzdeki haftalarda özelliğin daha fazla kullanıcıya sunulacağını ifade ediyor.

Sohbet asistanından otonom sisteme dönüşen yeni yapay zeka stratejisi

Google'ın yeni yapay zekâ ajanı, yalnızca sohbet eden bir asistan olmaktan çıkıp kullanıcı adına gerçek işler yapan otonom bir sisteme dönüşmesiyle şirketin yapay zekâ stratejisindeki önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Gemini Spark hakkında merak edilen tüm sorular ve cevapları
Gemini Spark hakkında merak edilenlerCevap
Gemini Spark nedir?Google'ın geliştirdiği yeni nesil kişisel yapay zekâ ajanıdır. Kullanıcı adına uzun süreli ve çok adımlı görevleri planlayıp yerine getirebilir.
Gemini Spark klasik sohbet botlarından nasıl ayrılıyor?Sadece sorulara yanıt vermek yerine arka planda çalışarak görevleri tamamlayabilir ve belirli iş akışlarını otomatikleştirebilir.
Gemini Spark hangi Google uygulamalarıyla çalışıyor?Gmail, Google Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, YouTube ve Google Haritalar ile entegre çalışabiliyor.
Bilgisayar veya telefon kapalıyken çalışabiliyor mu?Evet. Google'a göre Spark, bulut üzerinde çalıştığı için cihazlar kapalı olsa bile görevlerini sürdürebiliyor.
Hangi görevleri yerine getirebiliyor?E-postaları analiz etme, toplantı planlama, dosya düzenleme, araştırma yapma, haftalık özet hazırlama, rezervasyon süreçlerine yardımcı olma gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.
Görevler (Tasks) nedir?Kullanıcı adına tek seferlik veya uzun süre devam eden çok adımlı iş akışlarını yürütmesini sağlayan sistemdir.
Beceriler (Skills) nedir?Kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek tekrar eden işlemleri kişiselleştirmesini sağlayan özelliktir. Örneğin yazım stilini öğrenebilir.
Zamanlamalar (Schedules) nedir?Belirli saatlerde veya belirli koşullar gerçekleştiğinde görevlerin otomatik olarak başlatılmasını sağlayan özelliktir.
Gemini Spark e-postaları otomatik olarak okuyor mu?Hayır. Google, Spark'ın yalnızca kullanıcının verdiği talimatlar doğrultusunda çalıştığını ve önemli işlemler öncesinde onay istediğini belirtiyor.
Gemini Spark Türkiye'de kullanılabiliyor mu?Evet. Özellik Türkiye'de kademeli olarak erişime açıldı ve ilk etapta Google AI Ultra abonelerine sunuluyor.
Gemini Spark ücretli mi?Şimdilik evet. Gemini Spark'a erişim Google AI Ultra aboneliği kapsamında sunuluyor.
Galeri fotoğrafları

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji