Google Gemini Spark nedir? Türkiye’de kullanıma açıldı mı?

Gemini Spark Türkiye'de kullanıma açıldı! Google'ın kişisel yapay zeka ajanı neler yapabiliyor?
Google, I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı yeni nesil yapay zeka ajanı Gemini Spark'ı Türkiye'de kullanıma sunmaya başladı. İlk etapta Google AI Ultra abonelerine açılan özellik, klasik sohbet botlarının ötesine geçerek kullanıcı adına 7/24 arka planda çalışabiliyor. Gmail'den Drive'a kadar Google servislerinde çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebiliyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
|Gemini Spark hakkında merak edilenler
|Cevap
|Gemini Spark nedir?
|Google'ın geliştirdiği yeni nesil kişisel yapay zekâ ajanıdır. Kullanıcı adına uzun süreli ve çok adımlı görevleri planlayıp yerine getirebilir.
|Gemini Spark klasik sohbet botlarından nasıl ayrılıyor?
|Sadece sorulara yanıt vermek yerine arka planda çalışarak görevleri tamamlayabilir ve belirli iş akışlarını otomatikleştirebilir.
|Gemini Spark hangi Google uygulamalarıyla çalışıyor?
|Gmail, Google Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, YouTube ve Google Haritalar ile entegre çalışabiliyor.
|Bilgisayar veya telefon kapalıyken çalışabiliyor mu?
|Evet. Google'a göre Spark, bulut üzerinde çalıştığı için cihazlar kapalı olsa bile görevlerini sürdürebiliyor.
|Hangi görevleri yerine getirebiliyor?
|E-postaları analiz etme, toplantı planlama, dosya düzenleme, araştırma yapma, haftalık özet hazırlama, rezervasyon süreçlerine yardımcı olma gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.
|Görevler (Tasks) nedir?
|Kullanıcı adına tek seferlik veya uzun süre devam eden çok adımlı iş akışlarını yürütmesini sağlayan sistemdir.
|Beceriler (Skills) nedir?
|Kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek tekrar eden işlemleri kişiselleştirmesini sağlayan özelliktir. Örneğin yazım stilini öğrenebilir.
|Zamanlamalar (Schedules) nedir?
|Belirli saatlerde veya belirli koşullar gerçekleştiğinde görevlerin otomatik olarak başlatılmasını sağlayan özelliktir.
|Gemini Spark e-postaları otomatik olarak okuyor mu?
|Hayır. Google, Spark'ın yalnızca kullanıcının verdiği talimatlar doğrultusunda çalıştığını ve önemli işlemler öncesinde onay istediğini belirtiyor.
|Gemini Spark Türkiye'de kullanılabiliyor mu?
|Evet. Özellik Türkiye'de kademeli olarak erişime açıldı ve ilk etapta Google AI Ultra abonelerine sunuluyor.
|Gemini Spark ücretli mi?
|Şimdilik evet. Gemini Spark'a erişim Google AI Ultra aboneliği kapsamında sunuluyor.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji