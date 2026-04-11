TAYFUN BLOK-4: Hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Füze, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz olmak üzere her hava koşulunda görev yapabiliyor. 1000+ km menzile sahip olduğu belirtilen Tayfun Blok-4 balistik füzesidir.
BORA: 280 kilometre menzile sahip, muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturuyor. Hedef tipleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler bulunuyor.
KMC-U: Taktik Füze Silah Sistemi, yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile hem durarak hem de hareket halinde atış kontrol yeteneğine sahip. KMCU, taşıdığı kızıl ötesi ve lazer güdümlü füzeleri ile yüksek hassasiyet ve tahrip gücüne sahip bir sistem olarak öne çıkıyor.
TRG-300: Yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 20-120 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor.
TRG-230: Yüksek vuruş hassasiyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 kilometre menzil arasındaki stratejik hedefleri etki altına alabiliyor.
ÇNRA: Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi. 280 kilometre menzil aralığında kritik hedeflerin doğru ve zamanında ateş altına alınmasına imkan tanıyor.
ATMACA: Karadan Karaya Seyir Füzesi Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı seyir füzesi olarak öne çıkıyor. 280 kilometre menzile sahip füzenin hedef tipini kara hedefleri oluşturuyor.