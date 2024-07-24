PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Her yerde film ve müzik keyfi için teknoloji çözümü |

Yaz aylarında açık havada müzikle ve film izleyerek zaman geçirmek gibisi yok. Evlerin bahçeleri, plajlar, kamp alanları artık eğlence mekanına dönüşüyor. Büyük taşınabilir pil dışında görüntüleme ve ses sistemleri için hazırlığınızı yapın...

Timur Sırt Timur Sırt takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:02
Her yerde film ve müzik keyfi için teknoloji çözümü |

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sahilde, kampta veya yazlıkta sinema ve müzik keyfi yapmak için çeşitli alternatifler hazırlanabilir. Öncelikli olarak her hava durumuna göre hazırlığınızı gözden geçirmeniz şart. Öncelikle ekipmanları gözden geçirin. Taşınabilir, şarj edilebilir projektörler ile filmleri büyük bir ekranda izleyebilirsiniz. Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlara bağlanabilen projektörler kullanın. Katlanabilir ve taşınabilir projeksiyon ekranları kullanarak açık havada sinema keyfi yapabilirsiniz. Taşınabilir perde işini beyaz perdeler de görür. Alternatif olarak, beyaz bir çarşaf da kullanılabilir.

TAŞINABİLİR SESLE TAMAMLAYIN
Kablosuz, şarj edilebilir ve suya dayanıklı Bluetooth hoparlörler kullanarak müzik dinleyebilir veya film seslerini daha iyi duyabilirsiniz. Cihazlarınızı şarj etmek için yüksek kapasiteli powerbank'lar bulundurun. Doğada elektrik altyapısının olmadığı yerdeyseniz, alternatif enerji kaynağı için hazırlıklı olmalısınız. Güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir şarj cihazları kullanarak uzun süreli güç ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

FİLMLERİNİZİ ÖNCEDEN İNDİRİN
Film ve dizileri önceden indirerek internet bağlantısına ihtiyaç duymadan izleyebilirsiniz. USB veya harici disk ile çalışan medya
oynatıcıları kullanabilirsiniz. Rahat oturabileceğiniz kamp sandalyeleri ve battaniyeler getirin. Konforu artırmak için yastıklar ve minderler kullanın. Ortamı aydınlatmak ve dekoratif atmosfer yaratmak için LED ışıklara başvurabilirsiniz. Film izlerken çevrenizi aydınlatmak için taşınabilir lambalar ve fenerler bulundurun. Favori müziklerinizi içeren çalma listeleri hazırlayın. Müzik uygulamalarından çevrimdışı dinlemek için şarkıları indirin. Taşınabilir mikrofonlar ve karaoke uygulamaları ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Hava durumu tahminlerini kontrol ederek etkinliklerinizi planlayın. Yağmur ihtimaline karşı su geçirmez örtüler veya çadırlar bulundurun. Böceklerden korunmak için de gerekli önlemleri alın.


PARTİYE HAZIRLIK YAPAR GİBİ DİNLE
Bulunduğu her ortamı coşkulu bir partiye çeviren JBL PartyBox Club 120, JBL Pro ses kalitesi, müziğin ritmine eşlik eden senkronize ışık gösterisi, flaş efektleri ile görsel bir şölen sunuyor. JBL PartyBox uygulaması ise parti efektlerini ayarlamayı kolay hale getiriyor. Uygulama üzerinden efektler ve müzik kontrol edilebiliyor, EQ ayarları ve ışık gösterileri özelleştirilebiliyor. Bluetooth bağlantısının kolayca yapılabileceği JBL PartyBox Club 120'nin mikrofon ve gitar girişleri ile dinleyiciler aynı zamanda sahnenin yıldızı oluyor. Katlanabilir sapı ile her yere kolayca taşınabilen JBL PartyBox Club 120, ayrıca IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı da oldukça güvenilir. 12 saate kadar çalma süresi sunan JBL PartyBox Club 120'de ihtiyaç duyulduğu takdirde batarya değiştirerek müziğe ara vermeden devam edilebiliyor.


SİNEMA COŞKUSUNU AÇIK HAVAYA TAŞIMAK MÜMKÜN
Yaz gecelerinde bahçede, plajda veya kampta projeksiyonlar sinema keyfi yaşatıyor. Kullanıcılar, film keyfini dev ekranlara taşıyarak taşınabilir projeksiyonlarla açık havada sinema keyfini katlıyor. Anker'in eğlencenin sınırlarını büyüttüğü Nebula projeksiyon cihazları, yaz gecelerinde açık havada sinema keyfi sunma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Dünyanın ilk taşınabilir Google TV projeksiyon cihazı Nebula Mars 3 Air, 1080p Full HD çözünürlük ve 500 ANSI lümen parlaklık ile üstün görüntü kalitesi sunuyor. Platformlara erişim sağlayarak, istenilen her yerde favori içeriklerin izlenmesine olanak tanıyor. Nebula Mars II Pro ise 720p yüksek çözünürlüğü ve 300 ANSI lümen parlaklığı ile açık havada net ve parlak görüntüler sunuyor. 4 saatlik video oynatma süresi ve çift 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
Türk Telekom
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk
Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
SON DAKİKA