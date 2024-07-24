Her yerde film ve müzik keyfi için teknoloji çözümü

Sahilde, kampta veya yazlıkta sinema ve müzik keyfi yapmak için çeşitli alternatifler hazırlanabilir. Öncelikli olarak her hava durumuna göre hazırlığınızı gözden geçirmeniz şart. Öncelikle ekipmanları gözden geçirin. Taşınabilir, şarj edilebilir projektörler ile filmleri büyük bir ekranda izleyebilirsiniz. Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlara bağlanabilen projektörler kullanın. Katlanabilir ve taşınabilir projeksiyon ekranları kullanarak açık havada sinema keyfi yapabilirsiniz. Taşınabilir perde işini beyaz perdeler de görür. Alternatif olarak, beyaz bir çarşaf da kullanılabilir.

TAŞINABİLİR SESLE TAMAMLAYIN

Kablosuz, şarj edilebilir ve suya dayanıklı Bluetooth hoparlörler kullanarak müzik dinleyebilir veya film seslerini daha iyi duyabilirsiniz. Cihazlarınızı şarj etmek için yüksek kapasiteli powerbank'lar bulundurun. Doğada elektrik altyapısının olmadığı yerdeyseniz, alternatif enerji kaynağı için hazırlıklı olmalısınız. Güneş enerjisi ile çalışan taşınabilir şarj cihazları kullanarak uzun süreli güç ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

FİLMLERİNİZİ ÖNCEDEN İNDİRİN

Film ve dizileri önceden indirerek internet bağlantısına ihtiyaç duymadan izleyebilirsiniz. USB veya harici disk ile çalışan medya

oynatıcıları kullanabilirsiniz. Rahat oturabileceğiniz kamp sandalyeleri ve battaniyeler getirin. Konforu artırmak için yastıklar ve minderler kullanın. Ortamı aydınlatmak ve dekoratif atmosfer yaratmak için LED ışıklara başvurabilirsiniz. Film izlerken çevrenizi aydınlatmak için taşınabilir lambalar ve fenerler bulundurun. Favori müziklerinizi içeren çalma listeleri hazırlayın. Müzik uygulamalarından çevrimdışı dinlemek için şarkıları indirin. Taşınabilir mikrofonlar ve karaoke uygulamaları ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Hava durumu tahminlerini kontrol ederek etkinliklerinizi planlayın. Yağmur ihtimaline karşı su geçirmez örtüler veya çadırlar bulundurun. Böceklerden korunmak için de gerekli önlemleri alın.



PARTİYE HAZIRLIK YAPAR GİBİ DİNLE

Bulunduğu her ortamı coşkulu bir partiye çeviren JBL PartyBox Club 120, JBL Pro ses kalitesi, müziğin ritmine eşlik eden senkronize ışık gösterisi, flaş efektleri ile görsel bir şölen sunuyor. JBL PartyBox uygulaması ise parti efektlerini ayarlamayı kolay hale getiriyor. Uygulama üzerinden efektler ve müzik kontrol edilebiliyor, EQ ayarları ve ışık gösterileri özelleştirilebiliyor. Bluetooth bağlantısının kolayca yapılabileceği JBL PartyBox Club 120'nin mikrofon ve gitar girişleri ile dinleyiciler aynı zamanda sahnenin yıldızı oluyor. Katlanabilir sapı ile her yere kolayca taşınabilen JBL PartyBox Club 120, ayrıca IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı da oldukça güvenilir. 12 saate kadar çalma süresi sunan JBL PartyBox Club 120'de ihtiyaç duyulduğu takdirde batarya değiştirerek müziğe ara vermeden devam edilebiliyor.



SİNEMA COŞKUSUNU AÇIK HAVAYA TAŞIMAK MÜMKÜN

Yaz gecelerinde bahçede, plajda veya kampta projeksiyonlar sinema keyfi yaşatıyor. Kullanıcılar, film keyfini dev ekranlara taşıyarak taşınabilir projeksiyonlarla açık havada sinema keyfini katlıyor. Anker'in eğlencenin sınırlarını büyüttüğü Nebula projeksiyon cihazları, yaz gecelerinde açık havada sinema keyfi sunma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Dünyanın ilk taşınabilir Google TV projeksiyon cihazı Nebula Mars 3 Air, 1080p Full HD çözünürlük ve 500 ANSI lümen parlaklık ile üstün görüntü kalitesi sunuyor. Platformlara erişim sağlayarak, istenilen her yerde favori içeriklerin izlenmesine olanak tanıyor. Nebula Mars II Pro ise 720p yüksek çözünürlüğü ve 300 ANSI lümen parlaklığı ile açık havada net ve parlak görüntüler sunuyor. 4 saatlik video oynatma süresi ve çift 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.