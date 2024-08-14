Her çocuğa erişilebilir İngilizce eğitim fırsatı

İngilizce konuşma pratiği yapmak çocukların akıcı iletiş kurabilmeleri için en etkili yollardan birisi Avrupa 4-12 yaş arası çocuklar için Avrupa standartlarında online İngilizce eğitimi veren ödüllü Novakid, World Kids Academy'i başlatığını duyurdu. 4-6, 7-12 ve 13-17 olmak üzere üç yaş grubundaki çocuklar için interaktif İngilizce konuşma seansları sunan oturumlar, farklı İngilizce yeterlilik seviyelerindeki çocukların kendilerine daha fazla güvenmelerini ve dile daha fazla bağlanmalarını desteklemek üzere tasarlandı. Novakid ebeveynleri için çocuklarını World Kids Academy ile kendilerini dile dahil etmelerini teşvik eden bir ortamda İngilizceyi tam olarak öğrenmelerini ifade ediyor.

50 ÜLKEDEN KATILIMCI

50'den fazla ülkeden kartılımcı olan çocuklar, eğlenceli tasarlanmış çevrimiçi bir ortamda pratik yaparak İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için World Kids Academy'i tercih ediyor. Öğrenciler sadece yeni bir dil öğrenmekle kalmıyor, bu dili dünyanın dört bir yanından gelen diğer çocuklarla arkadaş olmak için kullanıyor ve diğer kültürleri öğreniyor.