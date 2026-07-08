Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent'ten teknoloji girişimlerine HUBrica desteği

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, girişimcilik ekosistemine verilen desteği geleceğin yatırımı olarak gördüklerini belirterek, "Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Akademik bilgi birikimini sektör deneyimiyle bir araya getiren bu güçlü iş birliğinin, yeni projelerin hızla büyüyerek küresel pazarlarda yer bulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise "HUBrica Programı'nı ikinci kez birlikte hayata geçirdiğimiz Halkbank'a ekosisteme sunduğu değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Türkiye'den yeni teknoloji başarı hikayelerinin doğmasına önemli bir zemin oluşturacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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