Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent'ten teknoloji girişimlerine HUBrica desteği
Fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimlere ivme kazandırmayı hedefleyen HUBrica Hızlandırma Programı’nın üçüncü dönemi, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı.
Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle hayata geçirilen HUBrica Hızlandırma Programı'nda yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Teknoloji odaklı fikirleri desteklemek ve girişimcileri uluslararası pazarlara hazırlamak amacıyla yürütülen programın açılış etkinliği, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi.
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, girişimcilik ekosistemine verilen desteği geleceğin yatırımı olarak gördüklerini belirterek, "Teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve girişimcilik potansiyellerinin ortaya çıkarılması stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Akademik bilgi birikimini sektör deneyimiyle bir araya getiren bu güçlü iş birliğinin, yeni projelerin hızla büyüyerek küresel pazarlarda yer bulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise "HUBrica Programı'nı ikinci kez birlikte hayata geçirdiğimiz Halkbank'a ekosisteme sunduğu değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Türkiye'den yeni teknoloji başarı hikayelerinin doğmasına önemli bir zemin oluşturacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.