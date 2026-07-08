Güvenilir yapay zeka dijital ticaretin temeli haline geliyor

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde dijital ticaretin, finansın ve müşteri deneyiminin geleceğini belirleyecek temel unsur; yapay zekanın ne kadar akıllı olduğu değil, ne kadar güvenilir olduğu olacak. Son yıllarda büyük dil modelleri ve üretken yapay zekâ uygulamaları gündemin merkezine yerleşirken, yeni nesil teknolojiler karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir aşamaya ulaştı. Yapay zeka sistemleri artık yalnızca öneriler sunmuyor; ürün araştırıyor, alternatifleri karşılaştırıyor, satın alma süreçlerini yönetiyor ve kullanıcı adına işlem gerçekleştirebiliyor.

Önümüzdeki dönemde kazananlar, yalnızca en gelişmiş teknolojiyi kullananlar değil; bu teknolojileri güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir biçimde hayata geçirebilen kurumlar olacak. Yapay zeka artık yalnızca iş süreçlerini hızlandıran bir teknoloji olmaktan çıkıyor.

Güvenilir yapay zeka dijital ticaretin geleceğini belirliyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MERKEZDEN UCA

Mastercard'ın yeni Signals raporu, gelişen teknolojilerin ticaretin geleceğini nasıl yeniden şekillendirdiğini inceliyor.

Rapora göre, bir verimlilik aracı olan teknoloji artık şirketlerin temel stratejik kararlarının merkezine yerleşiyor. Yapay zeka ve akıllı asistanlara dayalı yeni çözümler yaygınlaşırken teknoloji; kararların nasıl alındığını, operasyonların nasıl yönetildiğini ve dijital ekonomide güvenin nasıl korunduğunu doğrudan etkiliyor.

Teknoloji dünyasında dikkat çeken en önemli değişimlerden biri, yapay zekanın büyük veri merkezlerinden çıkarak cihazlara, kurumsal sistemlere ve ağlara yayılması. Uzmanlar, gelecekte rekabet avantajının yalnızca daha büyük modeller geliştirmekten değil, belirli iş alanlarına özel tasarlanmış daha küçük ve verimli yapay zekâ sistemlerinden geleceğini belirtiyor.