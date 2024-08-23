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GTA 6 yaptı yine yapacağını! Harita detayı fırtınayı başlattı

Rockstar Games'in uzun süredir beklenen oyunu GTA 6 ile ilgili sızıntılar oyun dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir rapor GTA 6 hayranlarını heyecanlandıracak yeni detaylar ortaya koydu. İşte GTA 6'nın harita büyüklüğü ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar!

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:38 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 16:38
GTA 6 yaptı yine yapacağını! Harita detayı fırtınayı başlattı

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GTA 6'nın fragmanının yayınlanmasının ardından, oyun dünyasında heyecan verici sızıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

HARİTA GTA 5'İN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

GTA 6'nın haritası, bir önceki oyun olan GTA 5'in yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacak. Harita, Miami, Küba ve Bahamalar gibi ikonik bölgelerden esinlenerek tasarlanmış üç büyük şehirden oluşacak. Ayrıca oyunda dört küçük şehrin de yer alması bekleniyor. Haritadaki keşfedilebilir alanlar arasında golf kulüpleri, kumarhaneler ve tema parkları gibi yapılar bulunacak.

GTA 6, yalnızca harita büyüklüğüyle değil, aynı zamanda detay seviyesiyle de dikkat çekecek. Oyunda dinamik bir hava durumu sistemi ve çok daha gelişmiş su fiziği yer alacak. Yan karakterler, gerçek zamanlı kararlar alabilecek ve kendi hayatlarını sürdürebilecekler.

ÇIKIŞ TARİHİ VE İKİNCİ FRAGMAN HAKKINDA İDDİALAR

GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak PC versiyonunun daha sonra çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca, oyunun 2026'ya ertelenme ihtimalinin de hala masada olduğu iddia ediliyor. Merakla beklenen ikinci fragmanın ise Kasım veya Aralık ayında yayınlanacağı öne sürülüyor.

GTA 6, oyunseverleri ne gibi yeniliklerle buluşturacak? Bu sorunun cevabı için Rockstar Games'in resmi açıklamalarını beklemek gerekecek. Ancak, sızan bilgiler ışığında GTA 6'nın, serinin en iddialı oyunu olmaya aday olduğu şimdiden söylenebilir.

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