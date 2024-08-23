GTA 6 yaptı yine yapacağını! Harita detayı fırtınayı başlattı

ÇIKIŞ TARİHİ VE İKİNCİ FRAGMAN HAKKINDA İDDİALAR

GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak PC versiyonunun daha sonra çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca, oyunun 2026'ya ertelenme ihtimalinin de hala masada olduğu iddia ediliyor. Merakla beklenen ikinci fragmanın ise Kasım veya Aralık ayında yayınlanacağı öne sürülüyor.

GTA 6, oyunseverleri ne gibi yeniliklerle buluşturacak? Bu sorunun cevabı için Rockstar Games'in resmi açıklamalarını beklemek gerekecek. Ancak, sızan bilgiler ışığında GTA 6'nın, serinin en iddialı oyunu olmaya aday olduğu şimdiden söylenebilir.