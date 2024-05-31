GTA 6 sevinçten dört döndürecek müjdeyi verdi! Yeni özellik görenleri çılgına çevirdi

Rockstar Games'in efsanevi serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) hayranları için uzun bekleyiş sona eriyor gibi görünüyor. GTA 6 'nın gelişiyle birlikte, oyun dünyasında heyecan dorukta. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olmasına rağmen, sızan bilgiler ve söylentiler, yeni oyunun sürpriz bir deneyim sunacağına dair beklentileri yükseltiyor.

GTA 6 önceki oyun olan GTA 5'e göre çok daha büyük bir harita sunacak.

Yapılan açıklamalara göre, GTA 6'nın haritası tam 125 kilometrekare büyüklüğünde olacak; bu da GTA 5'in haritasından yaklaşık 2.55 kat daha büyük anlamına geliyor. Bu genişlik, oyunun hem boyut olarak hem de sunacağı içerik ve detaylar açısından daha zengin bir deneyim sunmasını sağlayacak.