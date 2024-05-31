GTA 6 sevinçten dört döndürecek müjdeyi verdi! Yeni özellik görenleri çılgına çevirdi

YENİ KARAKTERLER
GTA 6 oyuncuları Lucia ve Jason adında iki yeni ana karakterle tanıştıracak. Bu karakterler arasındaki ilişkiler, oyunun hikayesini şekillendirecek önemli bir dinamik oluşturacak.
Oyunun geçtiği şehir ise fanatiklerin aşina olduğu Vice City olacak. Yeni oyunla birlikte Vice City, daha geniş ve gelişmiş bir yapıya kavuşacak.
GRAFİKLER VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER
Yeni GTA'nın dikkat çekici yönlerinden biri de sunacağı gelişmiş grafikler olacak. Gerçekçilik bu serinin en önemli unsurlarından biri olarak ön plana çıkarken, geliştirilmiş sürüş dinamikleri oyunculara daha etkileyici bir deneyim vaat ediyor.
Ayrıca yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeler karakterlerin ve NPC'lerin (oyun içi karakterler) davranışlarını çok daha inandırıcı ve etkileyici kılacak.