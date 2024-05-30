Whatsapp çöktü mü? 30 Mayıs Whatsapp mesajlar neden iletilmiyor? WP ne zaman düzelecek?

WhatsApp, milyonlarca kullanıcının günlük iletişimde kullandığı bir uygulama olmasına rağmen, son zamanlarda bazı sorunlarla karşılaşıyor. Kullanıcılar, mesajlarını iletememe, dosya paylaşımında sorunlar yaşama gibi problemlerle karşılaşarak, WhatsApp'ın stabilitesi hakkında endişelerini dile getiriyorlar.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Küresel raporlamalar çerçevesinde Whatsapp'ta sorun gözlendi.
WhatsApp'ta yaşanan bu kesinti birçok kullanıcıyı etkiledi ancak yaşanan sorunun kısa sürdüğü belirtildi.
WHATSAPP MESAJLARIM VE RESİMLERİM NEDEN GİTMİYOR?
WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz.