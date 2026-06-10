AB'den yapay zeka ve deepfake içeriklere etiket zorunluluğu kararı
Avrupa Birliği, dijital dünyada hızla artan yapay zeka kaynaklı içeriklere karşı yeni bir adım attı. AB Komisyonu tarafından kabul edilen gönüllü uygulama kurallarıyla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen veya değiştirilen içeriklerin açık şekilde etiketlenmesi hedefleniyor. Düzenleme, özellikle deepfake içeriklerin neden olduğu bilgi kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.
Hızlı Özet Göster
- Avrupa Birliği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya değiştirilen dijital içeriklerin etiketlenmesine ilişkin yeni kuralları 2 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.
- Deepfake olarak adlandırılan yapay zeka üretimi sahte görüntü, ses ve videoların açık biçimde etiketlenmesi zorunlu olacak.
- Sohbet robotları ve benzeri yapay zeka sistemleriyle iletişim kuran vatandaşlar, karşılarında yapay zeka bulunduğu konusunda bilgilendirilecek.
- Yeni kurallar teknoloji şirketlerinin yanı sıra medya kuruluşları, internet platformları ve içerik üreticilerini de kapsayacak.
- AB Komisyonu tarafından kabul edilen gönüllü kurallar, Yapay Zeka Yasası kapsamında getirilen şeffaflık yükümlülüklerine rehberlik edecek.
Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sahte görüntü, ses ve videoların sayısı da artarken, Avrupa Birliği şeffaflığı artıracak yeni kuralları duyurdu. 2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemeler kapsamında hem teknoloji şirketleri hem de içerik üreticileri, yapay zeka destekli içerikleri kullanıcılarına açıkça bildirmek zorunda kalacak.
AB'DEN YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNE YENİ ETİKETLEME DÖNEMİ
Avrupa Birliği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya sonradan değiştirilen dijital içeriklerin daha kolay tanınabilmesi için yeni uygulama kurallarını hayata geçiriyor. AB Komisyonu tarafından kabul edilen gönüllü kurallar, Yapay Zeka Yasası kapsamında getirilecek şeffaflık yükümlülüklerine rehberlik edecek.
2026'DA ZORUNLU HALE GELECEK
Açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeler 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yapay Zeka Yasası'nın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu tarihten sonra yapay zeka destekli içeriklerin belirli kurallar çerçevesinde işaretlenmesi gerekecek.
DEEPFAKE İÇERİKLERE AÇIK UYARI ZORUNLULUĞU
Yeni uygulama kapsamında deepfake olarak adlandırılan yapay zeka üretimi sahte görüntü, ses ve videoların açık biçimde etiketlenmesi zorunlu olacak. Ayrıca kamuoyunu ilgilendiren konularda yayımlanan ve yapay zeka tarafından oluşturulan ya da manipüle edilen metinlerin de kullanıcıya net şekilde bildirilmesi gerekecek.
SOHBET ROBOTLARINDA ŞEFFAFLIK ARTACAK
Kurallar yalnızca görsel ve yazılı içerikleri kapsamıyor. Vatandaşlar, sohbet robotları ve benzeri yapay zeka sistemleriyle iletişim kurduklarında karşılarında bir insan değil, bir yapay zeka bulunduğu konusunda da bilgilendirilecek.
AMAÇ YANILTICI İÇERİKLERLE MÜCADELE
AB yetkilileri, düzenlemelerin temel hedeflerinden birinin internet ortamında yayılan yanıltıcı içeriklerle mücadele etmek olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda artış gösteren deepfake içeriklerin dezenformasyon ve manipülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
ŞİRKETLERDEN MEDYAYA GENİŞ KAPSAM
Yeni kurallar yalnızca yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketleri değil; medya kuruluşları, internet platformları, içerik üreticileri ve yapay zeka araçlarını kullanan diğer kişi ve kurumları da kapsayacak.
VATANDAŞLARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR
AB'nin Yapay Zeka Yasası çerçevesinde getirilen şeffaflık kuralları sayesinde kullanıcıların karşılaştıkları içeriklerin kaynağını daha kolay anlaması hedefleniyor. Böylece özellikle sahte görüntü, video ve ses kayıtlarının neden olabileceği bilgi kirliliği ve aldatıcı içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.
(AA, Takvim foto arşiv)