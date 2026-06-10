AB'den yapay zeka ve deepfake içeriklere etiket zorunluluğu kararı

AB Komisyonu tarafından kabul edilen gönüllü kurallar, Yapay Zeka Yasası kapsamında getirilen şeffaflık yükümlülüklerine rehberlik edecek.

Yeni kurallar teknoloji şirketlerinin yanı sıra medya kuruluşları, internet platformları ve içerik üreticilerini de kapsayacak.

Deepfake olarak adlandırılan yapay zeka üretimi sahte görüntü, ses ve videoların açık biçimde etiketlenmesi zorunlu olacak.

Avrupa Birliği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya değiştirilen dijital içeriklerin etiketlenmesine ilişkin yeni kuralları 2 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek.

Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sahte görüntü, ses ve videoların sayısı da artarken, Avrupa Birliği şeffaflığı artıracak yeni kuralları duyurdu. 2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemeler kapsamında hem teknoloji şirketleri hem de içerik üreticileri, yapay zeka destekli içerikleri kullanıcılarına açıkça bildirmek zorunda kalacak.

Avrupa Birliği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya sonradan değiştirilen dijital içeriklerin daha kolay tanınabilmesi için yeni uygulama kurallarını hayata geçiriyor. AB Komisyonu tarafından kabul edilen gönüllü kurallar, Yapay Zeka Yasası kapsamında getirilecek şeffaflık yükümlülüklerine rehberlik edecek.

Avrupa Birliği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya değiştirilen dijital içeriklerin etiketlenmesine ilişkin yeni kuralları duyurdu.

Düzenlemeler 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yapay Zeka Yasası kapsamında zorunlu hale gelecek.

2026'DA ZORUNLU HALE GELECEK

Açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeler 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yapay Zeka Yasası'nın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu tarihten sonra yapay zeka destekli içeriklerin belirli kurallar çerçevesinde işaretlenmesi gerekecek.

DEEPFAKE İÇERİKLERE AÇIK UYARI ZORUNLULUĞU

Yeni uygulama kapsamında deepfake olarak adlandırılan yapay zeka üretimi sahte görüntü, ses ve videoların açık biçimde etiketlenmesi zorunlu olacak. Ayrıca kamuoyunu ilgilendiren konularda yayımlanan ve yapay zeka tarafından oluşturulan ya da manipüle edilen metinlerin de kullanıcıya net şekilde bildirilmesi gerekecek.