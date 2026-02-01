Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat
Teknoloji uzmanı Kurt Knutsson'un kendi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Gmail’in 2 milyar aktif kullanıcısını hedef alan yeni bir oltalama dalgasının başladığı belirtildi.
Google'ın Ocak 2026 başında kullanıma sunduğu, mevcut e-posta adresini yeni bir adresle değiştirme özelliği siber saldırganların yeni hedefi oldu. "no-reply@accounts.google.com" gibi resmi adresleri taklit eden dolandırıcılar, kullanıcıları sahte doğrulama linklerine yönlendirerek hesaplarını ele geçirmeyi amaçlıyor.
🛡️ DOLANDIRICILAR SİSTEMİ NASIL SUİSTİMAL EDİYOR?
Siber suçlular Google'ın yeni sunduğu "eski adresi koruyarak yeni adres tanımlama" özelliğini bir tuzak olarak kullanıyor. Knutsson'un tespit ettiği yöntemler şunlar:
Resmi Görünümlü Adresler: Dolandırıcılar, e-postaları doğrudan Google'ın sistemlerinden geliyormuş gibi gösteren teknikler kullanıyor.
Sahte Destek Sayfaları: İletilen linkler, Google'ın kendi servisi olan sites.google.com üzerinde barındırılan ve orijinal giriş ekranına birebir benzeyen sahte panellere çıkıyor.
Hesap Ele Geçirme: Kullanıcı giriş yaptığı anda saldırganlar; Drive, Fotoğraflar, Takvim ve Google hesabına bağlı tüm üçüncü taraf uygulamalara tam erişim sağlıyor.
💡 YENİ GMAİL ÖZELLİĞİ NELERİ KAPSIYOR?
Teknoloji uzmanı Kurt Knutsson'un aktardığı bilgilere göre, Google'ın sunduğu meşru güncelleme aslında şu kolaylıkları sağlıyor:
📌 Eski Veriler Korunuyor: Adres değişse bile eski gelen kutusu, dosyalar ve klasörler silinmiyor.
📌 Kesintisiz Hizmet: Google Photos yedekleri ve satın alma geçmişi yeni adrese otomatik aktarılıyor.
📌 Esneklik: İş değişikliği veya özel nedenlerle adresini değiştirmek isteyenlere, eski maillerini kaybetmeden yeni bir başlangıç yapma şansı tanıyor.
⚠️ KULLANICILARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Güvenlik uzmanları, bu süreçte şu adımların hayati önem taşıdığını belirtiyor:
Gelen Kutunuzu Temizleyin: "Gmail adres değişikliği" veya "Güvenlik onayı" temalı şüpheli mailleri hemen silin.
Linklere Tıklamayın: E-posta içindeki yönlendirmeler yerine, doğrudan Google hesap ayarlarınıza tarayıcı üzerinden girin.
İki Faktörlü Doğrulamayı Açın: Hesabınızın şifresi çalınsa dahi erişimi engelleyen bu özelliği aktif tutun.
Google konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, uzmanlar "Şüphe duyduğunuz an o e-postayı yok sayın" tavsiyesinde bulunuyor.