Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat

Google'ın Ocak 2026 başında kullanıma sunduğu, mevcut e-posta adresini yeni bir adresle değiştirme özelliği siber saldırganların yeni hedefi oldu. "no-reply@accounts.google.com" gibi resmi adresleri taklit eden dolandırıcılar, kullanıcıları sahte doğrulama linklerine yönlendirerek hesaplarını ele geçirmeyi amaçlıyor.

🛡️ DOLANDIRICILAR SİSTEMİ NASIL SUİSTİMAL EDİYOR? Siber suçlular Google'ın yeni sunduğu "eski adresi koruyarak yeni adres tanımlama" özelliğini bir tuzak olarak kullanıyor. Knutsson'un tespit ettiği yöntemler şunlar: Resmi Görünümlü Adresler: Dolandırıcılar, e-postaları doğrudan Google'ın sistemlerinden geliyormuş gibi gösteren teknikler kullanıyor.

Sahte Destek Sayfaları: İletilen linkler, Google'ın kendi servisi olan sites.google.com üzerinde barındırılan ve orijinal giriş ekranına birebir benzeyen sahte panellere çıkıyor.

Hesap Ele Geçirme: Kullanıcı giriş yaptığı anda saldırganlar; Drive, Fotoğraflar, Takvim ve Google hesabına bağlı tüm üçüncü taraf uygulamalara tam erişim sağlıyor.