PODCAST CANLI YAYIN

Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat

Teknoloji uzmanı Kurt Knutsson'un kendi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Gmail’in 2 milyar aktif kullanıcısını hedef alan yeni bir oltalama dalgasının başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat

Google'ın Ocak 2026 başında kullanıma sunduğu, mevcut e-posta adresini yeni bir adresle değiştirme özelliği siber saldırganların yeni hedefi oldu. "no-reply@accounts.google.com" gibi resmi adresleri taklit eden dolandırıcılar, kullanıcıları sahte doğrulama linklerine yönlendirerek hesaplarını ele geçirmeyi amaçlıyor.

Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat-2

🛡️ DOLANDIRICILAR SİSTEMİ NASIL SUİSTİMAL EDİYOR?

Siber suçlular Google'ın yeni sunduğu "eski adresi koruyarak yeni adres tanımlama" özelliğini bir tuzak olarak kullanıyor. Knutsson'un tespit ettiği yöntemler şunlar:

  • Resmi Görünümlü Adresler: Dolandırıcılar, e-postaları doğrudan Google'ın sistemlerinden geliyormuş gibi gösteren teknikler kullanıyor.

  • Sahte Destek Sayfaları: İletilen linkler, Google'ın kendi servisi olan sites.google.com üzerinde barındırılan ve orijinal giriş ekranına birebir benzeyen sahte panellere çıkıyor.

  • Hesap Ele Geçirme: Kullanıcı giriş yaptığı anda saldırganlar; Drive, Fotoğraflar, Takvim ve Google hesabına bağlı tüm üçüncü taraf uygulamalara tam erişim sağlıyor.

Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat-3

💡 YENİ GMAİL ÖZELLİĞİ NELERİ KAPSIYOR?

Teknoloji uzmanı Kurt Knutsson'un aktardığı bilgilere göre, Google'ın sunduğu meşru güncelleme aslında şu kolaylıkları sağlıyor:

  • 📌 Eski Veriler Korunuyor: Adres değişse bile eski gelen kutusu, dosyalar ve klasörler silinmiyor.

  • 📌 Kesintisiz Hizmet: Google Photos yedekleri ve satın alma geçmişi yeni adrese otomatik aktarılıyor.

  • 📌 Esneklik: İş değişikliği veya özel nedenlerle adresini değiştirmek isteyenlere, eski maillerini kaybetmeden yeni bir başlangıç yapma şansı tanıyor.

Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Yeni güncellemeyi kullanan dolandırıcılara dikkat-4

⚠️ KULLANICILARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Güvenlik uzmanları, bu süreçte şu adımların hayati önem taşıdığını belirtiyor:

  1. Gelen Kutunuzu Temizleyin: "Gmail adres değişikliği" veya "Güvenlik onayı" temalı şüpheli mailleri hemen silin.

  2. Linklere Tıklamayın: E-posta içindeki yönlendirmeler yerine, doğrudan Google hesap ayarlarınıza tarayıcı üzerinden girin.

  3. İki Faktörlü Doğrulamayı Açın: Hesabınızın şifresi çalınsa dahi erişimi engelleyen bu özelliği aktif tutun.

Google konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, uzmanlar "Şüphe duyduğunuz an o e-postayı yok sayın" tavsiyesinde bulunuyor.

Çılgın milyarder Elon Musk feçli fareyi yürüttü! Sıra gönüllü insanlaradaÇılgın milyarder Elon Musk feçli fareyi yürüttü! Sıra gönüllü insanlarada
Çılgın milyarder Elon Musk feçli fareyi yürüttü! Sıra gönüllü insanlarada
Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025in en çok satan 10 modeliAkıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025in en çok satan 10 modeli
Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025'in en çok satan 10 modeli

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler