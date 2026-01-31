Çılgın milyarder Elon Musk feçli fareyi yürüttü! Sıra gönüllü insanlarada

Çılgınmilyarder Elon Musk, farklı projelerle dünya gündemini belirliyor. Musk'ın kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin implantı teknolojisine yönelik insan denemelerinin kapsamını genişletiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yürütülen klinik denemelere 21 gönüllünün kayıtlı olduğuna dikkat çekildi. Neuralink, yönetimi haziran ayında yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar yedi kişiye beyin çipi takıldığını ve felç nedeniyle yürüyemeyen hastaların ayağa kalktığı açıklandı.

FARKLI VERSİYON

Şimdi de felçli 21 gönüllüye de çiplerin farklı versiyonlarının takılacağı ifade edildi. Neuralink tarafından geliştirilen ve 'Telepathy' adı verilen beyinbilgisayar arayüzü, öncelikle uzuvlarını kullanma yeteneğini kaybetmiş bireyler için tasarlandı. Cihazın, kullanıcıların yalnızca düşüncelerini kullanarak bilgisayar ve akıllı telefon gibi dijital cihazları kontrol etmelerine imkân sağlaması hedefleniyor.