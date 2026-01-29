Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025'in en çok satan 10 modeli
Counterpoint Research, 29 Ocak 2026 tarihinde yayınladığı küresel raporla 2025 yılının en çok satan 10 akıllı telefon modelini açıkladı. Apple, listede 7 farklı modeliyle baskın bir üstünlük kurarken; Samsung, Android dünyasının liderliğini Galaxy A16 5G ile korumayı başardı.
2025 yılı akıllı telefon satış raporuna göre Apple iPhone 16 zirveye yerleşirken, ilk 10'un 7'sini iPhone modelleri oluşturdu. Samsung ise Galaxy A16 5G ile en çok satan Android telefon ünvanını alarak listede 5. sırada yer buldu.
🚀 ZİRVENİN SAHİBİ: İPHONE 16 SERİSİ
Apple'ın 2024 sonunda piyasaya sürdüğü iPhone 16, 2025 yılının genelinde dünyanın en çok tercih edilen telefonu oldu. Hemen ardından gelen Pro Max ve Pro modelleri, tüketicilerin yüksek segment cihazlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.
iPhone 16: Dengeli fiyat-performans oranıyla genel listenin 1 numarası.
iPhone 17 Pro Max: Sadece 3.5 aylık satış süresine rağmen 4. sıraya yerleşerek tarihi bir başarı yakaladı.
iPhone 17: 120Hz ekran ve 256GB baz depolama gibi güncellemelerle serinin en hızlı büyüyen modeli oldu.
🌐 ANDROİD CEPHESİ: SAMSUNG'UN GÜCÜ
Samsung, 2025 yılında miktar bazında Apple'ın hemen arkasında kalsa da, orta ve giriş segmentindeki gücünü korudu.
🏆 Galaxy A16 5G: Dünyanın en çok satan Android telefonu olarak 5. sırada.
📸 Galaxy S25 Ultra: Listedeki tek Android amiral gemisi. Özellikle Japonya pazarında satışlarını 3 kat artırarak dikkat çekti.
📦 Giriş Segmenti: Galaxy A06 4G, uygun fiyatıyla gelişmekte olan pazarlarda (Hindistan, Latin Amerika) yoğun ilgi gördü.
📊 2025 EN ÇOK SATAN 10 TELEFON LİSTESİ
|Sıra
|Model
|Marka
|Segment
|1
|iPhone 16
|Apple
|Premium
|2
|iPhone 16 Pro Max
|Apple
|Ultra Premium
|3
|iPhone 16 Pro
|Apple
|Premium
|4
|iPhone 17 Pro Max
|Apple
|Ultra Premium
|5
|Galaxy A16 5G
|Samsung
|Orta Segment
|6
|Galaxy A06 4G
|Samsung
|Giriş Segmenti
|7
|iPhone 17
|Apple
|Premium
|8
|iPhone 15
|Apple
|Eski Nesil Premium
|9
|Galaxy S25 Ultra
|Samsung
|Ultra Premium
|10
|iPhone 16e
|Apple
|Erişilebilir Premium
Counterpoint raporuna göre, 2025 yılında satılan her 5 telefondan biri bu listedeki ilk 10 modelden oluşuyor. Apple, %20'lik pazar payı ile 2011'den bu yana ilk kez yıllık bazda Samsung'u geride bırakarak dünya birincisi oldu.