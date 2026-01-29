PODCAST CANLI YAYIN

Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025'in en çok satan 10 modeli

Counterpoint Research, 29 Ocak 2026 tarihinde yayınladığı küresel raporla 2025 yılının en çok satan 10 akıllı telefon modelini açıkladı. Apple, listede 7 farklı modeliyle baskın bir üstünlük kurarken; Samsung, Android dünyasının liderliğini Galaxy A16 5G ile korumayı başardı.

2025 yılı akıllı telefon satış raporuna göre Apple iPhone 16 zirveye yerleşirken, ilk 10'un 7'sini iPhone modelleri oluşturdu. Samsung ise Galaxy A16 5G ile en çok satan Android telefon ünvanını alarak listede 5. sırada yer buldu.

2025 yılının en çok satan modeli olan iPhone 16, Apple Intelligence özellikleri ve yenilenen kamera kontrol düğmesiyle kullanıcıların favorisi oldu.

🚀 ZİRVENİN SAHİBİ: İPHONE 16 SERİSİ

Apple'ın 2024 sonunda piyasaya sürdüğü iPhone 16, 2025 yılının genelinde dünyanın en çok tercih edilen telefonu oldu. Hemen ardından gelen Pro Max ve Pro modelleri, tüketicilerin yüksek segment cihazlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

  • iPhone 16: Dengeli fiyat-performans oranıyla genel listenin 1 numarası.

  • iPhone 17 Pro Max: Sadece 3.5 aylık satış süresine rağmen 4. sıraya yerleşerek tarihi bir başarı yakaladı.

  • iPhone 17: 120Hz ekran ve 256GB baz depolama gibi güncellemelerle serinin en hızlı büyüyen modeli oldu.

Henüz birkaç aydır satışta olmasına rağmen iPhone 17 Pro Max, 4. sıraya yerleşerek tarihin en hızlı satan iPhone modeli ünvanını aldı.

🌐 ANDROİD CEPHESİ: SAMSUNG'UN GÜCÜ

Samsung, 2025 yılında miktar bazında Apple'ın hemen arkasında kalsa da, orta ve giriş segmentindeki gücünü korudu.

  • 🏆 Galaxy A16 5G: Dünyanın en çok satan Android telefonu olarak 5. sırada.

  • 📸 Galaxy S25 Ultra: Listedeki tek Android amiral gemisi. Özellikle Japonya pazarında satışlarını 3 kat artırarak dikkat çekti.

  • 📦 Giriş Segmenti: Galaxy A06 4G, uygun fiyatıyla gelişmekte olan pazarlarda (Hindistan, Latin Amerika) yoğun ilgi gördü.

Samsung'un 5. sıradaki kozu Galaxy A16 5G, 6 yıl güncelleme sözü ve uygun fiyatıyla Android dünyasının satış şampiyonu seçildi. (Fotoğraflar Apple ve Samsung resmi hesaplarından alınmıştır)

📊 2025 EN ÇOK SATAN 10 TELEFON LİSTESİ

SıraModelMarkaSegment
1iPhone 16ApplePremium
2iPhone 16 Pro MaxAppleUltra Premium
3iPhone 16 ProApplePremium
4iPhone 17 Pro MaxAppleUltra Premium
5Galaxy A16 5GSamsungOrta Segment
6Galaxy A06 4GSamsungGiriş Segmenti
7iPhone 17ApplePremium
8iPhone 15AppleEski Nesil Premium
9Galaxy S25 UltraSamsungUltra Premium
10iPhone 16eAppleErişilebilir Premium

Galaxy S25 Ultra, listedeki tek Android amiral gemisi olarak Samsung'un teknoloji tarafındaki gövde gösterisini temsil ediyor

Counterpoint raporuna göre, 2025 yılında satılan her 5 telefondan biri bu listedeki ilk 10 modelden oluşuyor. Apple, %20'lik pazar payı ile 2011'den bu yana ilk kez yıllık bazda Samsung'u geride bırakarak dünya birincisi oldu.

