Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025'in en çok satan 10 modeli

2025 yılı akıllı telefon satış raporuna göre Apple iPhone 16 zirveye yerleşirken, ilk 10'un 7'sini iPhone modelleri oluşturdu. Samsung ise Galaxy A16 5G ile en çok satan Android telefon ünvanını alarak listede 5. sırada yer buldu.

2025 yılının en çok satan modeli olan iPhone 16, Apple Intelligence özellikleri ve yenilenen kamera kontrol düğmesiyle kullanıcıların favorisi oldu.

🚀 ZİRVENİN SAHİBİ: İPHONE 16 SERİSİ

Apple'ın 2024 sonunda piyasaya sürdüğü iPhone 16, 2025 yılının genelinde dünyanın en çok tercih edilen telefonu oldu. Hemen ardından gelen Pro Max ve Pro modelleri, tüketicilerin yüksek segment cihazlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.