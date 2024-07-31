Genç yetenekler kariyerlerine Türk Telekom ile start verdi

Türk Telekom, geleceğin yeni liderlerini yetiştirmek için gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmayı sürdürüyor. Yeni dönemi başlayan START Stajım kapsamında kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapan genç yetenekler, 4 hafta boyunca alanında uzman profesyonellerden eğitim alacak ve yeteneklerini daha ileri taşıma imkânı elde edecek. Yeni dönemi başlayan ve 2015'ten bu yana gençler için staj ve iş imkânı sunan "START Stajım" programına katılan genç yetenekler Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi.



Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan Ümit Önal; şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak, yeni dijital ürünler ve hizmetler geliştirip dijital ekonomiye katkı sağlarken, en önemli odak noktamızı ülkemizin değeri gençler oluşturuyor. Gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek oluyoruz. START Stajım programına katılan genç yetenekler, Türk Telekom'un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim sağlayacaklar. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz."



Bu yıl "Yeteneklerinle Geleceğe START Ver" sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

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