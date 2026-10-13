Google, uzun süredir beklenen en güçlü yapay zeka modeli Gemini 4 Argon'u küresel ölçekte kullanıma açtı. İlk olarak eylül ayı sonunda siber güvenlik uzmanlarıyla test edilen model, artık tüm platformlarda resmen devreye girdi. Kullanıcılar yeni modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki Yapay Zeka Modu ve geliştirici araçları üzerinden ulaşabiliyor.

Güncellemeyle birlikte Gemini uygulamasının arayüzü de yenilendi. Standart sohbet ekranı ile çok adımlı görevler arasında geçiş yapmak çok daha pratik hale getirildi. Ayrıca macOS kullanıcıları için uygulamaya, kendi başına kod yazıp süreç yönetebilen otonom kodlama aracı Antigravity eklendi.

Google Gemini'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yeni model, "Beklediğiniz an geldi" mesajıyla tanıtıldı. En karmaşık fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Argon, yapay zeka yanıtlarındaki gereksiz tekrarları ve klişe kalıpları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılara kaçamak ifadeler yerine çok daha doğrudan ve net sonuçlar sunuluyor.

YÜZLERCE SAYFALIK VERİYİ TEK SEFERDE ÇÖZÜMLÜYOR

Gemini 4 Argon, saatler veya günler süren karmaşık iş akışlarını tek seferde tamamlayacak şekilde tasarlandı. Model, yapay zekanın tek seferde işleyebildiği veri birimi olan token kapasitesinde hem girdide hem de çıktıda 1 milyon sınırını destekliyor. Bu sayede uzun videoları, tabloları, grafikleri ve yüzlerce sayfalık belgeleri aynı anda analiz ederek tek bir tutarlı çıktıya dönüştürebiliyor.

Üç boyutlu (3D) ortamlardaki mekansal problemleri çözmede de yüksek performans gösteren model, özellikle teknik alanlarda öne çıkıyor. Yazılım mühendisliği, kurumsal finans analizleri, hukuk taramaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik savunmasında güçlü sonuçlar veriyor. Argon bu başarısıyla ekonomi, hukuk ve kodlama performansını ölçen prestijli Vals Endeksi'nde ilk sıraya yerleşti.

GEMINI 4 ARGON'UN ÖNE ÇIKANLARI Token kapasitesi 1 milyon girdi ve 1 milyon çıktı tokenı Analiz gücü Video, tablo, grafik ve yüzlerce sayfalık belge işleme Öne çıkan alanlar Kodlama, finans, hukuk ve siber güvenlik

ÜCRETSİZ KULLANICILARA KAPALI: KODLAMA ARAÇLARINDA AI ULTRA ŞARTI

Google, daha önce ücretsiz kullanıcıların erişimini kısıtlayarak onları daha hafif olan Flash-Lite sürümüyle sınırlandırmıştı. Şirket yeni modeli Gemini 4 Argon'u da ücretsiz hesaplara açmadı.

Kod üretiminin yüksek işlem gücü gerektirmesi ve kendi başına karar alıp çalışan ajan tabanlı sistemlerin maliyeti nedeniyle ücretli paketlerde de kademeli sınırlar uygulandı:

GEMINI 4 ARGON ERİŞİM KATMANLARI Google AI Pro Aylık 20 dolar Aboneler Gemini uygulaması üzerinden modele erişebiliyor. Kod üretimi yalnızca uygulama içindeki Canvas modunda yapılabiliyor. Google AI Ultra Aylık 99 dolardan başlayan fiyatlar Standart uygulama erişimine ek olarak Antigravity ve Google AI Studio platformlarında Argon modelini kullanma imkanı sunuluyor. Kurumsal ve geliştirici erişimi Google AI Studio ve Google Cloud Kurumsal müşteriler ve yazılımcılar modele Google AI Studio ile Google Cloud üzerinden ulaşabiliyor.

Google, gelişmiş bir modele ihtiyaç duyan diğer kullanıcılar için Gemini 3.1 Pro sürümünü bir süre daha açık tutacak. Argon modelinin diğer abonelik katmanlarına ne zaman geleceği ise henüz belli değil.