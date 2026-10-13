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Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?

Google'ın uzun süredir beklenen yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 4 Argon, yenilenen uygulama arayüzü ve otonom kodlama yetenekleriyle kullanıma sunuldu. Üç boyutlu mekansal problemlerden kurumsal finans ve hukuk analizlerine kadar birçok alanda öne çıkan modelde hem bireysel kullanıcılar hem de yazılımcılar için yeni kurallar getirildi. İşte yeni modelin sunduğu çarpıcı özellikler, abonelik kısıtlamaları ve kritik fiyat takvimi.

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Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?

Google, uzun süredir beklenen en güçlü yapay zeka modeli Gemini 4 Argon'u küresel ölçekte kullanıma açtı. İlk olarak eylül ayı sonunda siber güvenlik uzmanlarıyla test edilen model, artık tüm platformlarda resmen devreye girdi. Kullanıcılar yeni modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki Yapay Zeka Modu ve geliştirici araçları üzerinden ulaşabiliyor.

Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?-2

Google Gemini'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yeni model, "Beklediğiniz an geldi" mesajıyla tanıtıldı. En karmaşık fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Argon, yapay zeka yanıtlarındaki gereksiz tekrarları ve klişe kalıpları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılara kaçamak ifadeler yerine çok daha doğrudan ve net sonuçlar sunuluyor.

Güncellemeyle birlikte Gemini uygulamasının arayüzü de yenilendi. Standart sohbet ekranı ile çok adımlı görevler arasında geçiş yapmak çok daha pratik hale getirildi. Ayrıca macOS kullanıcıları için uygulamaya, kendi başına kod yazıp süreç yönetebilen otonom kodlama aracı Antigravity eklendi.

Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?-3

YÜZLERCE SAYFALIK VERİYİ TEK SEFERDE ÇÖZÜMLÜYOR

Gemini 4 Argon, saatler veya günler süren karmaşık iş akışlarını tek seferde tamamlayacak şekilde tasarlandı. Model, yapay zekanın tek seferde işleyebildiği veri birimi olan token kapasitesinde hem girdide hem de çıktıda 1 milyon sınırını destekliyor. Bu sayede uzun videoları, tabloları, grafikleri ve yüzlerce sayfalık belgeleri aynı anda analiz ederek tek bir tutarlı çıktıya dönüştürebiliyor.

Üç boyutlu (3D) ortamlardaki mekansal problemleri çözmede de yüksek performans gösteren model, özellikle teknik alanlarda öne çıkıyor. Yazılım mühendisliği, kurumsal finans analizleri, hukuk taramaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik savunmasında güçlü sonuçlar veriyor. Argon bu başarısıyla ekonomi, hukuk ve kodlama performansını ölçen prestijli Vals Endeksi'nde ilk sıraya yerleşti.

GEMINI 4 ARGON'UN ÖNE ÇIKANLARI
Token kapasitesi
1 milyon girdi ve 1 milyon çıktı tokenı
Analiz gücü
Video, tablo, grafik ve yüzlerce sayfalık belge işleme
Öne çıkan alanlar
Kodlama, finans, hukuk ve siber güvenlik

ÜCRETSİZ KULLANICILARA KAPALI: KODLAMA ARAÇLARINDA AI ULTRA ŞARTI

Google, daha önce ücretsiz kullanıcıların erişimini kısıtlayarak onları daha hafif olan Flash-Lite sürümüyle sınırlandırmıştı. Şirket yeni modeli Gemini 4 Argon'u da ücretsiz hesaplara açmadı.

Kod üretiminin yüksek işlem gücü gerektirmesi ve kendi başına karar alıp çalışan ajan tabanlı sistemlerin maliyeti nedeniyle ücretli paketlerde de kademeli sınırlar uygulandı:

GEMINI 4 ARGON ERİŞİM KATMANLARI
Google AI Pro
Aylık 20 dolar
Aboneler Gemini uygulaması üzerinden modele erişebiliyor. Kod üretimi yalnızca uygulama içindeki Canvas modunda yapılabiliyor.
Google AI Ultra
Aylık 99 dolardan başlayan fiyatlar
Standart uygulama erişimine ek olarak Antigravity ve Google AI Studio platformlarında Argon modelini kullanma imkanı sunuluyor.
Kurumsal ve geliştirici erişimi
Google AI Studio ve Google Cloud
Kurumsal müşteriler ve yazılımcılar modele Google AI Studio ile Google Cloud üzerinden ulaşabiliyor.

Google, gelişmiş bir modele ihtiyaç duyan diğer kullanıcılar için Gemini 3.1 Pro sürümünü bir süre daha açık tutacak. Argon modelinin diğer abonelik katmanlarına ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?-4

GELİŞTİRİCİLER İÇİN 30 KASIM'DAN SONRA FİYATLAR İKİYE KATLANACAK

Yazılımcıların kendi uygulamalarını modele bağlamasını sağlayan ücretli API (Uygulama Programlama Arayüzü) erişiminde de iki aşamalı bir tarife duyuruldu. Kurumsal kullanımı teşvik etmek isteyen Google'ın belirlediği fiyat takvimi şöyle:

DÖNEM / KALEM
API FİYATLANDIRMASI
30 Kasım'a kadar başlangıç fiyatları
1 milyon girdi tokenı: 2 dolar
1 milyon çıktı tokenı: 10 dolar
Önbellek indirimi
Yüzde 95 indirim
30 Kasım sonrası yeni tarife
1 milyon girdi tokenı: 4 dolar
1 milyon çıktı tokenı: 20 dolar
Google bu fiyatlandırma adımıyla yüksek maliyetli modelin kullanımını belirli bir çerçevede tutmayı hedefliyor. Geliştiricilerin de kendi sistemlerini yeni model üzerine kurmadan önce 30 Kasım'daki bu fiyat artışını hesaba katmaları gerekiyor.

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