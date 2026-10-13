Gemini 4 Argon kullanıma açıldı: Neler sunuyor, hangi aboneliklerde kullanıma açık olacak?
Google'ın uzun süredir beklenen yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 4 Argon, yenilenen uygulama arayüzü ve otonom kodlama yetenekleriyle kullanıma sunuldu. Üç boyutlu mekansal problemlerden kurumsal finans ve hukuk analizlerine kadar birçok alanda öne çıkan modelde hem bireysel kullanıcılar hem de yazılımcılar için yeni kurallar getirildi. İşte yeni modelin sunduğu çarpıcı özellikler, abonelik kısıtlamaları ve kritik fiyat takvimi.
Google, uzun süredir beklenen en güçlü yapay zeka modeli Gemini 4 Argon'u küresel ölçekte kullanıma açtı. İlk olarak eylül ayı sonunda siber güvenlik uzmanlarıyla test edilen model, artık tüm platformlarda resmen devreye girdi. Kullanıcılar yeni modele Gemini uygulaması, Google Arama'daki Yapay Zeka Modu ve geliştirici araçları üzerinden ulaşabiliyor.
Google Gemini'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yeni model, "Beklediğiniz an geldi" mesajıyla tanıtıldı. En karmaşık fikirleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen Argon, yapay zeka yanıtlarındaki gereksiz tekrarları ve klişe kalıpları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılara kaçamak ifadeler yerine çok daha doğrudan ve net sonuçlar sunuluyor.
Güncellemeyle birlikte Gemini uygulamasının arayüzü de yenilendi. Standart sohbet ekranı ile çok adımlı görevler arasında geçiş yapmak çok daha pratik hale getirildi. Ayrıca macOS kullanıcıları için uygulamaya, kendi başına kod yazıp süreç yönetebilen otonom kodlama aracı Antigravity eklendi.
YÜZLERCE SAYFALIK VERİYİ TEK SEFERDE ÇÖZÜMLÜYOR
Gemini 4 Argon, saatler veya günler süren karmaşık iş akışlarını tek seferde tamamlayacak şekilde tasarlandı. Model, yapay zekanın tek seferde işleyebildiği veri birimi olan token kapasitesinde hem girdide hem de çıktıda 1 milyon sınırını destekliyor. Bu sayede uzun videoları, tabloları, grafikleri ve yüzlerce sayfalık belgeleri aynı anda analiz ederek tek bir tutarlı çıktıya dönüştürebiliyor.
Üç boyutlu (3D) ortamlardaki mekansal problemleri çözmede de yüksek performans gösteren model, özellikle teknik alanlarda öne çıkıyor. Yazılım mühendisliği, kurumsal finans analizleri, hukuk taramaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik savunmasında güçlü sonuçlar veriyor. Argon bu başarısıyla ekonomi, hukuk ve kodlama performansını ölçen prestijli Vals Endeksi'nde ilk sıraya yerleşti.
ÜCRETSİZ KULLANICILARA KAPALI: KODLAMA ARAÇLARINDA AI ULTRA ŞARTI
Google, daha önce ücretsiz kullanıcıların erişimini kısıtlayarak onları daha hafif olan Flash-Lite sürümüyle sınırlandırmıştı. Şirket yeni modeli Gemini 4 Argon'u da ücretsiz hesaplara açmadı.
Kod üretiminin yüksek işlem gücü gerektirmesi ve kendi başına karar alıp çalışan ajan tabanlı sistemlerin maliyeti nedeniyle ücretli paketlerde de kademeli sınırlar uygulandı:
Google, gelişmiş bir modele ihtiyaç duyan diğer kullanıcılar için Gemini 3.1 Pro sürümünü bir süre daha açık tutacak. Argon modelinin diğer abonelik katmanlarına ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
GELİŞTİRİCİLER İÇİN 30 KASIM'DAN SONRA FİYATLAR İKİYE KATLANACAK
Yazılımcıların kendi uygulamalarını modele bağlamasını sağlayan ücretli API (Uygulama Programlama Arayüzü) erişiminde de iki aşamalı bir tarife duyuruldu. Kurumsal kullanımı teşvik etmek isteyen Google'ın belirlediği fiyat takvimi şöyle: