Dünyanın ilk elektriksiz çalışan DNA bilgisayarı üretildi: Priz yok çip yok
Geleneksel silikon çiplerin ve devasa elektrik tüketen veri merkezlerinin yerini alabilecek moleküler bir teknoloji geliştirildi. Bir test tüpü içinde su, tuz ve özel DNA parçalarının birleşimiyle çalışan sistem; priz bağlantısına gerek kalmadan yalnızca hafif bir ısı değişimiyle devreye giriyor. Bir damla sıvı içinde karmaşık matematiksel hesaplamaları başarıyla tamamlayan bu yenilikçi buluş, bilgisayar dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi araştırmacıları, sürekli bir elektrik kaynağına gerek duymadan yalnızca su içindeki moleküler etkileşimlerle çalışan bir DNA bilgisayarı geliştirdi. Geleneksel silikon çipler yerine su içerisindeki DNA ipliklerini kullanan bu yenilikçi sistem, harici bir elektrik akımı olmadan toplama, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemleri başarıyla tamamlayabiliyor.
BİR DAMLA SIVIDA MATEMATİKSEL İŞLEM
Geliştirilen sistem, bir test tüpü içinde su, tuz ve özel DNA parçalarının bir araya getirilmesiyle kuruluyor. Çalışması için karmaşık donanımlar ya da prize bağlı kablolar gerekmiyor; sistem yalnızca hafif bir ısıyla tetiklenip ardından soğutularak devreye giriyor. Sıvı içerisindeki milyarlarca DNA ipliği birbirleriyle temas ettikçe doğal biyokimyasal tepkimeler başlıyor ve tüm hesaplamalar bu mikroskobik hareketler sayesinde gerçekleşiyor.
MOLEKÜLER DÜZEYDE REKOR PERFORMANS
Geleneksel silikon işlemcilerin hız seviyesine henüz ulaşamasa da bu buluş, şimdiye kadar üretilen tüm DNA bilgisayarları arasında en hızlı ve en karmaşık yapı olarak öne çıkıyor.
HÜCRE İÇİ TEŞHİS VE ÇEVRECİ VERİ MERKEZLERİ