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Dünyanın ilk elektriksiz çalışan DNA bilgisayarı üretildi: Priz yok çip yok

Geleneksel silikon çiplerin ve devasa elektrik tüketen veri merkezlerinin yerini alabilecek moleküler bir teknoloji geliştirildi. Bir test tüpü içinde su, tuz ve özel DNA parçalarının birleşimiyle çalışan sistem; priz bağlantısına gerek kalmadan yalnızca hafif bir ısı değişimiyle devreye giriyor. Bir damla sıvı içinde karmaşık matematiksel hesaplamaları başarıyla tamamlayan bu yenilikçi buluş, bilgisayar dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Dünyanın ilk elektriksiz çalışan DNA bilgisayarı üretildi: Priz yok çip yok

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi araştırmacıları, sürekli bir elektrik kaynağına gerek duymadan yalnızca su içindeki moleküler etkileşimlerle çalışan bir DNA bilgisayarı geliştirdi. Geleneksel silikon çipler yerine su içerisindeki DNA ipliklerini kullanan bu yenilikçi sistem, harici bir elektrik akımı olmadan toplama, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemleri başarıyla tamamlayabiliyor.

BİR DAMLA SIVIDA MATEMATİKSEL İŞLEM

Geliştirilen sistem, bir test tüpü içinde su, tuz ve özel DNA parçalarının bir araya getirilmesiyle kuruluyor. Çalışması için karmaşık donanımlar ya da prize bağlı kablolar gerekmiyor; sistem yalnızca hafif bir ısıyla tetiklenip ardından soğutularak devreye giriyor. Sıvı içerisindeki milyarlarca DNA ipliği birbirleriyle temas ettikçe doğal biyokimyasal tepkimeler başlıyor ve tüm hesaplamalar bu mikroskobik hareketler sayesinde gerçekleşiyor.

MOLEKÜLER DÜZEYDE REKOR PERFORMANS

Geleneksel silikon işlemcilerin hız seviyesine henüz ulaşamasa da bu buluş, şimdiye kadar üretilen tüm DNA bilgisayarları arasında en hızlı ve en karmaşık yapı olarak öne çıkıyor.

MOLEKÜLER HESAPLAMA GÖSTERGELERİ
Elektriksiz çalışan DNA işlemcisi
25
ardışık işlem

Sistem, harici bir müdahale olmadan art arda 25 farklı hesaplamayı başarıyla tamamladı.

100
bitlik kapasite

Milyonlarca sayıyı içeren toplama ve mantık işlemlerini kararlı bir şekilde sonuçlandırdı.

Sıfır
elektrik tüketimi

Hesaplama sürecinin tamamı kesintisiz bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan yürütüldü.

HÜCRE İÇİ TEŞHİS VE ÇEVRECİ VERİ MERKEZLERİ

GELECEK VİZYONU
4 milyon
euro fon desteği
Avrupa İnovasyon Konseyi

Geleneksel veri merkezlerinin devasa elektrik tüketimine çevre dostu bir alternatif sunan moleküler hesaplama, özellikle biyoteknoloji alanında yepyeni kapılar açıyor. Bu teknolojinin gelecekte doğrudan canlı hücrelerin içine yerleştirilerek hastalıkları erkenden tespit etmesi ve yüksek yoğunluklu verileri uzun yıllar bozulmadan saklaması amaçlanıyor.

Biyolojik işlemci teknolojilerine öncülük etmesi hedeflenen proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından sağlanan 4 milyon euro fon desteğiyle geliştirilmeye devam ediyor.

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