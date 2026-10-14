İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi araştırmacıları, sürekli bir elektrik kaynağına gerek duymadan yalnızca su içindeki moleküler etkileşimlerle çalışan bir DNA bilgisayarı geliştirdi. Geleneksel silikon çipler yerine su içerisindeki DNA ipliklerini kullanan bu yenilikçi sistem, harici bir elektrik akımı olmadan toplama, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemleri başarıyla tamamlayabiliyor.

BİR DAMLA SIVIDA MATEMATİKSEL İŞLEM

Geliştirilen sistem, bir test tüpü içinde su, tuz ve özel DNA parçalarının bir araya getirilmesiyle kuruluyor. Çalışması için karmaşık donanımlar ya da prize bağlı kablolar gerekmiyor; sistem yalnızca hafif bir ısıyla tetiklenip ardından soğutularak devreye giriyor. Sıvı içerisindeki milyarlarca DNA ipliği birbirleriyle temas ettikçe doğal biyokimyasal tepkimeler başlıyor ve tüm hesaplamalar bu mikroskobik hareketler sayesinde gerçekleşiyor.

MOLEKÜLER DÜZEYDE REKOR PERFORMANS

Geleneksel silikon işlemcilerin hız seviyesine henüz ulaşamasa da bu buluş, şimdiye kadar üretilen tüm DNA bilgisayarları arasında en hızlı ve en karmaşık yapı olarak öne çıkıyor.

MOLEKÜLER HESAPLAMA GÖSTERGELERİ Elektriksiz çalışan DNA işlemcisi 25 ardışık işlem Sistem, harici bir müdahale olmadan art arda 25 farklı hesaplamayı başarıyla tamamladı. 100 bitlik kapasite Milyonlarca sayıyı içeren toplama ve mantık işlemlerini kararlı bir şekilde sonuçlandırdı. Sıfır elektrik tüketimi Hesaplama sürecinin tamamı kesintisiz bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan yürütüldü.

HÜCRE İÇİ TEŞHİS VE ÇEVRECİ VERİ MERKEZLERİ

GELECEK VİZYONU 4 milyon euro fon desteği Avrupa İnovasyon Konseyi Geleneksel veri merkezlerinin devasa elektrik tüketimine çevre dostu bir alternatif sunan moleküler hesaplama, özellikle biyoteknoloji alanında yepyeni kapılar açıyor. Bu teknolojinin gelecekte doğrudan canlı hücrelerin içine yerleştirilerek hastalıkları erkenden tespit etmesi ve yüksek yoğunluklu verileri uzun yıllar bozulmadan saklaması amaçlanıyor. Biyolojik işlemci teknolojilerine öncülük etmesi hedeflenen proje, Avrupa İnovasyon Konseyi tarafından sağlanan 4 milyon euro fon desteğiyle geliştirilmeye devam ediyor.