Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe dil desteği geldi

48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabilen Galaxy AI'ın iletişim özellikleri, Türkiye'de yüz binlerce kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Samsung Electronics'in Galaxy AI ile sunduğu, dil bariyerlerini ortadan kaldıran Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil desteği geldi. Galaxy AI'ın desteklediği dillerden Türkçe'ye gerçek zamanlı ve pratik çeviri mümkün oldu. Samsung model akıllı telefona sahip Galaxy AI kullanıcıları artık seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak, yurt dışı seyahatlerinde yol tarifi alırken, ulaşım esnasında ya da bir restoranda sipariş verirken kendilerini özgürce ifade edebilecek.

Öğrenciler ise artık yabancı dildeki dersleri dinleyebilecek ve içeriğini anında anlayabilecek. Ayrıca araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe okuyabilecek, makaleleri anında Türkçe'ye çevirebilecek ve böylece araştırmalarında ve ödevlerde zaman kazanacak. İş yaşamındaysa kullanıcılar yabancı dilde yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek. Kullanıcılar ayrıca telefon görüşmelerini de dil engeli olmadan yapabilecek, farklı ülkelerden kişilerle yaptıkları anlık mesajlaşmaları anında anlayarak kendi dillerinde yanıtlayabilecek.

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