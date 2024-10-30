PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe dil desteği geldi

48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabilen Galaxy AI'ın iletişim özellikleri, Türkiye'de yüz binlerce kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Galaxy AI çeviri özelliklerine Türkçe dil desteği geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

48 farklı model Samsung akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklıkta kullanılabilen Galaxy AI'ın iletişim özellikleri, Türkiye'de yüz binlerce kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Samsung Electronics'in Galaxy AI ile sunduğu, dil bariyerlerini ortadan kaldıran Live Translate ve Sözlü Çevirmen özelliklerine Türkçe dil desteği geldi. Galaxy AI'ın desteklediği dillerden Türkçe'ye gerçek zamanlı ve pratik çeviri mümkün oldu. Samsung model akıllı telefona sahip Galaxy AI kullanıcıları artık seyahatlerinde iletişim engeli yaşamayacak, yurt dışı seyahatlerinde yol tarifi alırken, ulaşım esnasında ya da bir restoranda sipariş verirken kendilerini özgürce ifade edebilecek.
Öğrenciler ise artık yabancı dildeki dersleri dinleyebilecek ve içeriğini anında anlayabilecek. Ayrıca araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler, yabancı dildeki PDF belgelerini Türkçe okuyabilecek, makaleleri anında Türkçe'ye çevirebilecek ve böylece araştırmalarında ve ödevlerde zaman kazanacak. İş yaşamındaysa kullanıcılar yabancı dilde yapılan toplantıların notlarını doğrudan Türkçe alabilecek. Kullanıcılar ayrıca telefon görüşmelerini de dil engeli olmadan yapabilecek, farklı ülkelerden kişilerle yaptıkları anlık mesajlaşmaları anında anlayarak kendi dillerinde yanıtlayabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA