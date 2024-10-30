100.Yıl Kütüphaneleri ile sınavlarda başarı geldi

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor. Türk Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri'nden yararlanan öğrenciler, kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle sınavlarda önemli başarılara imza attı. Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu, Türk Telekom'un iştiraki Sebit'in ise dijital ve basılı eğitim çözümleriyle katkı sağladığı proje kapsamında öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarılar elde ederek, tıp, hukuk, diş hekimliği ve yazılım mühendisliği gibi hedefledikleri bölümlere yerleşti. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. Kızılay ile birlikte hayata geçirdiğimiz 100. Yıl Kütüphaneleri, geçtiğimiz yıl on binlerce öğrenciye hizmet verdi. 100. Yıl Kütüphaneleri'nde sağladığımız eğitim ve teknoloji desteği ile akademik yolculuklarına katkıda bulunduğumuz gençlerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi önemli bölümlere yerleşmelerine tanık olmak bizim için en büyük mutluluk. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyle eğitimi buluşturmayı sürdürecek, daha fazla gencimizin geleceğe güvenle hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

SEBİT DESTEĞİ

Türk Telekom'un fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ortaokul ve lise öğrencileri Sebit'in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile LGS ve YKS'ye hazırlandı. Ortaokul öğrencileri LGS'de başarılı sonuçlar elde ederken, YKS'ye hazırlanan öğrenciler de hedefledikleri bölümlere yerleşti. Öğrenciler, yıl boyu Sebit'in basılı ürünleri ve yapay zekA teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarından faydalanırken, sınav öncesi düzenlenen motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenlerle de bir araya geldi.