Instagram'da yeni gizlilik alarmı! Meta AI nasıl kapatılır?

Instagram hesabını gizli moda alan kullanıcıların fotoğrafları Muse Image tarafından kullanılamıyor.

INSTAGRAM HESABINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Meta, kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakmasına da izin veriyor. Bunun için iki farklı yöntem bulunuyor.

İlk seçenek, Instagram hesabını gizli hesap olarak kullanmak. Gizli profillerde yer alan fotoğraflar Muse Image tarafından erişilebilir olmadığından, başka kullanıcılar bu hesapları yapay zekâ görsellerine ekleyemiyor.