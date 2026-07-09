Instagram'da yeni gizlilik alarmı! Meta AI nasıl kapatılır?
Meta'nın tanıttığı yeni yapay zeka aracı Muse Image, herkese açık Instagram hesaplarındaki fotoğrafları kullanarak yapay zeka destekli görseller oluşturabiliyor. Özelliğin varsayılan olarak açık olması gizlilik tartışmalarını beraberinde getirirken kullanıcılar hesap ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakabiliyor.
Instagram'da herkese açık bir hesabınız varsa yeni Meta AI özelliği fotoğraflarınızı yapay zekâ ile oluşturulan görsellerde kullanılabilir hale getirebiliyor. Kullanıcı onayı konusundaki eleştirilerin ardından bu özelliği kapatmanın yolları merak ediliyor.
META AI INSTAGRAM FOTOĞRAFLARINI YAPAY ZEKA ÜRETİMİNDE KULLANIYOR
WIRED'da yer alan habere göre Meta, yapay zekâ alanındaki yeni aracı Muse Image ile Instagram kullanıcılarının herkese açık paylaşımlarını kullanarak görseller oluşturabilen yeni bir özelliği kullanıma sundu. Araç, Meta AI uygulamasının yanı sıra WhatsApp ve Instagram Hikâyeler üzerinden de erişilebiliyor.
Yeni sistemde kullanıcılar bir Instagram hesabını etiketleyerek o hesaba ait herkese açık fotoğrafları kopyalayıp yapay zekâ tarafından oluşturulan görsellerde kullanabiliyor. Bu durum özellikle gizlilik konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
GİZLİLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR
Özelliğin duyurulmasının ardından dijital haklar savunucuları ve gizlilik uzmanları, kullanıcıların açık rızasının yeterince alınmadığını savunarak Meta'yı eleştirdi.
Uzmanlara göre birçok kullanıcı fotoğraflarının bu şekilde kullanılabileceğinin farkında değil ve özelliğin varsayılan olarak etkin olması ciddi soru işaretleri doğuruyor.
INSTAGRAM HESABINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Meta, kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakmasına da izin veriyor. Bunun için iki farklı yöntem bulunuyor.
İlk seçenek, Instagram hesabını gizli hesap olarak kullanmak. Gizli profillerde yer alan fotoğraflar Muse Image tarafından erişilebilir olmadığından, başka kullanıcılar bu hesapları yapay zekâ görsellerine ekleyemiyor.
META AI ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
Herkese açık hesap kullananlar ise uygulama içerisindeki ayarlardan özelliği kapatabiliyor. İzlenmesi gereken adımlar şöyle:
- Instagram uygulamasını açın.
- Profil sayfanıza girin.
- Sağ üst köşedeki menüye dokunun.
- Paylaşım ve Yeniden Kullanım bölümünü açın.
- "İnsanların içeriğinizi Instagram'da ve Meta'daki yapay zekâ özellikleriyle yeniden kullanmasına izin verin" seçeneğine gidin.
- Gönderiler ve Reels için bulunan izinleri kapatın.
Bu ayarlar kapatıldığında, Meta'nın Muse Image aracının herkese açık gönderi ve Reels içeriklerini yapay zekâ destekli görseller oluştururken kullanmasının önüne geçilebiliyor.