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Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ABD'den uzaya fırlatıldı

Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek!" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 00:03
Fergani Uzay’ın ilk uydusu FGN-100-d1 ABD’den uzaya fırlatıldı

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    Üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Vandenberg üssünden uzaya gönderildi.

    Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzaya fırlatıldı

    FGN-100-d1, SpaceX'e ait Falcon 9'un Transporter-12 göreviyle uzaya fırlatıldı.

    Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzaya fırlatıldı. (Ekran görüntüsü)Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 uzaya fırlatıldı. (Ekran görüntüsü)

    ABD'deki Vandenberg üssünden gerçekleştirilen Transporter-12 görevinde küp uydular, mikro uydular ve yörünge transfer araçları da dahil olmak üzere 131 yük yer aldı. Bu yükler arasında Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ile birlikte Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki şirketlerinden Plan-S'in uyduları da yer aldı.

    Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

    Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

    Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

    MİLLİ UZAY PROGRAMIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK

    Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kacır, "Geliştirdikleri uyduları bugün uzaya çıkaran Türk girişimlerimiz Fergani Space ve Plan-S'i tebrik ediyorum. Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan- S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek!" ifadelerini kullandı.

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