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Erişilebilirlik ayarlarıyla teknoloji engelleri aşıyor

Erişilebilirlik özellikleri sayesinde telefonların hayatın her kesiminden bireyler tarafından rahatça kullanılması hedefleniyor. Erişilebilirlik ayarları engelli insanların teknolojik ürünlerin her türlü özelliğini kullanmasını sağlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Erişilebilirlik ayarlarıyla teknoloji engelleri aşıyor

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Akıllı cihazın kontrolünü sağlayan ekran menüsüne verilen isim "Telefonda erişilebilirlik ne demek?" sorusunun yanıtı oluyor. Erişilebilirlik özellikleri sayesinde telefonların hayatın her kesiminden bireyler tarafından rahatça kullanılması hedefleniyor. Türk Telekom Blog sayfasında erişilebilirlik ayarlarının nasıl yapılacağını ele alıyor.

Erişilebilirlik ayarları ile akıllı cihazınızın hareket, donanım tuşları ve gezinme gibi birçok özelliğini kontrol edebilirsiniz. İşitme ve öğrenmeyle alakalı gereksinimleri destekleyen erişilebilirlik özelliği telefonların yanı sıra bilgisayarlarda da bulunuyor. Telefon erişilebilirlik özellikleri birçok telefon türünde çeşitlilik gösterse de temelde pek çok özelliğe sahip. Canlı altyazı özelliği konuşmaları yazılı hâle getiriyor ve konuşma sırasında kopukluktan kaynaklanan anlaşılmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ses yükseltici özellik sayesinde telefonunuzun sesini yükselterek arka plandaki gürültüleri filtreleyebilirsiniz. Talkback sayesinde ekranda olan biteni ses ve dokunuş yardımıyla görebilirsiniz. Bildirimlerdeki uygulamaların isimleri veya pil ömrünün hangi seviyede olduğu gibi bilgileri de bu özellik sayesinde sesli olarak öğrenebilirsiniz. Lookout ile kameranızı kullanabilir ve çevrenizi tanımlayabilirsiniz. Kameranızı tuttuğunuz nesnenin nerede olduğu gibi detayları sesli betimleme yardımıyla öğrenebilirsiniz.

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