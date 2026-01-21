Elon Musk: 50 yıl içinde insan bilinci bilgisayara aktarılabilecek
Elon Musk, 16 Ocak 2026 tarihinde X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Neuralink teknolojisiyle insan bilincinin dijital ortama aktarılmasının önümüzdeki 50 yıl içinde mümkün olacağını duyurdu.
Musk, kendi X hesabından 2026 yılı sonunda beyin çiplerinin seri üretimine geçilmesinin hedeflendiğini belirterek; bu gelişmenin hafıza kaybını önleme ve zihin yedekleme yoluyla bir tür "dijital ölümsüzlük" sağlayacağını vurguladı.
BEYİN ÇİPLERİNDE SERİ ÜRETİM DÖNEMİ
Neuralink, 2026 yılının son çeyreği itibarıyla beyin implantlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor. Bu süreçteki en önemli yenilik, ameliyatların tamamen otonom cerrah robotlar tarafından yapılacak olmasıdır.
İlk Aşama: Felçli hastaların zihin gücüyle bilgisayar ve telefon kullanması sağlanacak.
İkinci Aşama: Beyindeki nöral verilerin kaydedilmesi ve "zihin yedeği" oluşturulması hedefleniyor.
GROKİPEDİA: BİLİNCİN UZAY ARŞİVİ
Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grokipedia projesi, verilerin sadece dünyada değil, evrende de korunmasını sağlıyor.
Uzay Arşivi: İnsanlara ait biyografik veriler ve zihinsel haritalar, radyasyona dayanıklı özel kristallerle Ay, Mars ve yörüngeye gönderilecek.
Ebedi Saklama: Musk, bu sistemle insanlığın mirasının kozmik felaketlerden etkilenmeden "ölümsüz" kılınacağını savunuyor.
Musk'a göre insanlık, yapay zekanın doğuşunu sağlayan bir "biyolojik yükleyici" (biological bootloader) rolü üstleniyor. 2026'da tam yapay zekaya (AGI) ulaşıldığında, insanların bu teknolojiyle birleşerek fiziksel bedenlerin kısıtlamalarından kurtulacağı öngörülüyor.