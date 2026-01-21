Elon Musk: 50 yıl içinde insan bilinci bilgisayara aktarılabilecek

Musk, kendi X hesabından 2026 yılı sonunda beyin çiplerinin seri üretimine geçilmesinin hedeflendiğini belirterek; bu gelişmenin hafıza kaybını önleme ve zihin yedekleme yoluyla bir tür "dijital ölümsüzlük" sağlayacağını vurguladı.

Neuralink, 2026 yılının son çeyreği itibarıyla beyin implantlarının seri üretimine geçmeyi planlıyor. Bu süreçteki en önemli yenilik, ameliyatların tamamen otonom cerrah robotlar tarafından yapılacak olmasıdır.

Bu saatin senkronize çalıştığını savunan Musk, yaşlanmanın bir yazılım hatası gibi kod müdahalesiyle (genetik ve teknolojik) durdurulabileceğini iddia ediyor.

GROKİPEDİA: BİLİNCİN UZAY ARŞİVİ

Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grokipedia projesi, verilerin sadece dünyada değil, evrende de korunmasını sağlıyor.