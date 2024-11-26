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Elektrikli otobüs testinde Mercedes-Benz Türk imzası!

Türkiye’deki çalışmalarını Daimler Buses Solutions çatısı altında yürüten Mercedes-Benz Türk, markanın kritik öneme sahip modellerinde şirketin geleceğe hazırlığında kritik bir misyon üstleniyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Elektrikli otobüs testinde Mercedes-Benz Türk imzası!

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2018 yılında Daimler Truck tarafından, ilk elektrikli otobüs olarak üretilen Mercedes- Benz eCitaro'nun iç donanımı, karoseri, dış kaplamaları, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve ekipman dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes- Benz Türk'ün İstanbul AR-GE Merkezi tarafından yürütülmüştü. eCitaro'nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140 bin kilometre mesafede, 10 bin saat boyunca Türkiye'nin zorlu iklim şartlarında ve farklı sürüş koşullarında test edilmesinin ardından yollara çıkmıştı. Türkiye'nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro'lar Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'de ulaşım ve taşımacılık sektörlerinde, elektrikli dönüşümü gerçekleştirmek için elektrikli araçların satışını bütün bir paket halinde ele alan Mercedes-Benz Türk, hat ve e-mobilite danışmanlığı çerçevesinde müşterilerine en verimli şekilde operasyonunu yürüteceği araç kapsamı ve gerekli şarj altyapısını belirliyor. Şirket, teklif aşamasından araçların operasyona çıkmasına kadar gerekli her türlü simülasyonu, müşteri ihtiyacına göre donanımı belirlenmiş araçları, şarj istasyonunu, elektrik altyapısını, şarj ve filo yazılımlarını kapsamlı paket halinde sunuyor.

ŞEHİR İÇİNDE 400 KM
10,63 metrelik kompakt boyutlarıyla öne çıkan Mercedes-Benz eCitaro K, 17,28 metrelik dönüş çapıyla banliyölerde ve eski şehirlerdeki dar ve dolambaçlı rotalarda rahatça hareket edebiliyor. Özellikle sınırlı yolcu kapasitesiyle çalışmak için uygun olan araç, mevcut NMC3 versiyonunda kullanılan maksimum 588 kWsa kapasiteli bataryasıyla elverişli koşullar altında 400 kilometrelik bir menzil sunuyor. Menzil artırıcı olarak bir yakıt hücresiyle donatılan eCitaro Fuel Cell, belirli işletim senaryolarında kullanılabilecek yeni H2 modu sayesinde yalnızca hidrojenle çalışabilecek. eCitaro Fuel Cell'de batarya durağan evrelerde harici olarak şarj edilmek zorunda değil. Araç hareket halindeyken yakıt hücresi tarafından şarj edilecek.

Hidrojen bazlı yakıt hücresine sahip Mercedes- Benz eCitaro Fuel Cell, İspanyol yayın grubu EDITEC tarafından düzenlenen yarışmada; "Yılın Otobüsü" ve "Yılın Çevre Dostu Otobüsü" ödüllerine layık görülmüştü.

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