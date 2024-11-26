Siber casusluklar arka kapıdan devam ediyor!

SIBER güvenlik konusundaki açıklar kurumları tehdit etmeye devam ediyor. ESET araştırmacıları, WolfsBane adını verdikleri ve Çin bağlantılı APT grubu olan Gelsemium'a atfettikleri bir Linux arka kapısının birden fazla örneğini tespit etti. Keşfedilen arka kapıların ve araçların amacı, sistem bilgileri, kullanıcı kimlik bilgileri ve belirli dosya ve dizinler gibi hassas verileri hedef alan siber casusluk. Bu araçlar, kalıcı erişimi sürdürmek ve komutları gizlice yürütmek için tasarlanmış. Tespit edilmekten kaçınırken uzun süreli istihbarat toplanmasını sağlıyor. ESET'in VirusTotal'da bulduğu örnekler Tayvan, Filipinler ve Singapur'dan yüklenmiş olup, muhtemelen güvenliği ihlal edilmiş bir sunucudaki olay müdahalesinden kaynaklanıyor. Gelsemium daha önce Doğu Asya ve Orta Doğu'daki kuruluşları hedef almıştı. Çin'e bağlı bu tehdit aktörünün bilinen geçmişi 2014 yılına kadar uzanıyor ve şimdiye kadar Gelsemium'un Linux kötü amaçlı yazılım kullandığına dair kamuya açık bir rapor bulunmuyordu.

YENİ SALDIRI YOLLARI

ESET Research ayrıca, FireWood adlı başka bir Linux arka kapısı keşfetti. Ancak ESET, FireWood'u diğer Gelsemium araçlarıyla kesin olarak ilişkilendiremiyor ve analiz edilen arşivlerdeki varlığı tesadüfi olabilir. Bu nedenle ESET, FireWood'un Çin'e bağlı birden fazla APT grubu arasında paylaşılan bir araç olabileceğini göz önünde bulundurarak, FireWood'un Gelsemium'a ait olabileceğini düşünüyor. İlk arka kapı olan WolfsBane, damlalık, başlatıcı ve arka kapıdan oluşan basit bir yükleme zincirinin bir parçası. Analiz edilen WolfsBane saldırı zincirinin bir parçası da bir işletim sisteminin kullanıcı alanında bulunan ve faaliyetlerini gizleyen bir yazılım türü olan değiştirilmiş bir açık kaynak userland rootkit. İkinci arka kapı olan FireWood, ESET araştırmacıları tarafından Project Wood adı altında izlenen bir arka kapı ile bağlantılı. ESET'in 2005 yılına kadar izini sürdüğü ve daha sofistike versiyonlara dönüştüğünü gözlemlediği arka kapı, daha önce TooHash Operasyonu'nda kullanılmıştı. ESET'in analiz ettiği arşivlerde ayrıca ele geçirilmiş bir sunucuya yüklendikten sonra saldırgan tarafından uzaktan kontrol edilmesine izin veren ve çoğu webshells olan birkaç ek araç ve basit yardımcı araçlar da bulunuyor.