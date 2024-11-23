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Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

Apple, kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir ürünü piyasadan kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik, iPhone kullanıcılarını eski kulaklıklarını yeni cihazlarla kullanma konusunda zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Peki piyasadan yavaş yavaş silinen o ürün hangisi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:01
Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

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Apple, kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir ürünü piyasadan kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik, iPhone kullanıcılarını eski kulaklıklarını yeni cihazlarla kullanma konusunda zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Peki piyasadan yavaş yavaş silinen o ürün hangisi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı tercih ediyordu

Adaptör, Lightning portunu kullanan iPhone modelleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı, eski kulaklıklarını yeni telefonlarında kullanabilmek için bu adaptörü tercih ediyordu. Ancak Apple'ın daha modern ve kablosuz teknolojilere olan eğilimi bu adaptörün kullanımını azaltmaya başladı. iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçişin klasik hale gelmesiyle Lightning portu kullanım dışı kaldı.

Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

STOKLARI TÜKENDİ

Yaşanan gelişmenin ardından birçok kullanıcı, adaptörün artık iPhone kutusundan çıkmamasının ardından Apple mağazalarında yaklaşık 9 dolara satılan adaptörün de stoklarının tükenmesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum eski kulaklık kullanıcıları için bir sorun yaratmış olsa da Apple'ın gelecekteki cihazlarında USB-C'yi benimsemesi adaptörün kaderini belirledi. Şu an için adaptör sadece bazı Avrupa ülkelerinde ve üçüncü parti satıcılar aracılığıyla temin edilebiliyor.

Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

Kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı

Apple'ın bu değişikliği şirketin gelecekteki stratejisini gözler önüne seriyor. USB-C'ye geçiş, sadece kulaklıklar değil aynı zamanda tüm Apple ekosisteminin daha uyumlu ve evrensel bir bağlantı standardına sahip olmasını sağlayacak. Bu geçiş eski kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış olsa da Apple'ın vizyonu doğrultusunda kaçınılmaz bir adım olarak görülüyor.

Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

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