Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

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Apple, kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir ürünü piyasadan kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik, iPhone kullanıcılarını eski kulaklıklarını yeni cihazlarla kullanma konusunda zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Peki piyasadan yavaş yavaş silinen o ürün hangisi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı tercih ediyordu Adaptör, Lightning portunu kullanan iPhone modelleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı, eski kulaklıklarını yeni telefonlarında kullanabilmek için bu adaptörü tercih ediyordu. Ancak Apple'ın daha modern ve kablosuz teknolojilere olan eğilimi bu adaptörün kullanımını azaltmaya başladı. iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçişin klasik hale gelmesiyle Lightning portu kullanım dışı kaldı.