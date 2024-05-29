Duyan kulaklarına inanamıyor: Google’ın ilk adı ortaya çıktı!

Google olarak bugün bildiğimiz bu devasa arama motorunun temelleri, bu genç vizyonerlerin kampüs odalarında attı. Ancak, Google'ın başlangıç hikayesi sadece bu kadarla sınırlı değil. İşte bilinmeyen detaylarla dolu bir kuruluş hikayesi...

GOOGLE'IN İLK ADI BAKIN NE ÇIKTI

İlginç bir gerçek olarak, Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, başlangıçta şirketin adını 'BackRub' olarak koymuştu. Türkçeye 'sırt masajı' olarak çevrilebilen bu ad aslında masajla hiçbir ilgisi bulunmayan bir terimdi.

'BackRub' bir internet sitesine başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen addı. Bu, Google'ın arama algoritmasının temel taşlarından biri olarak kabul edilir.