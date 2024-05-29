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Duyan kulaklarına inanamıyor: Google'ın ilk adı ortaya çıktı!

1998 yılında Stanford Üniversitesi'nde tanışan Larry Page ve Sergey Brin, bilgiye erişimi kolaylaştırma hedefiyle Google'ı kurdular. İkili, benzersiz arama algoritmalarıyla şirketi hızla büyüttü ve Google, bugün milyonlarca insanın günlük yaşamında vazgeçilmez bir yer edindi. Ancak, bu teknoloji devinin ilk çıktığında kullanılan ismini pek kimse bilmiyor. İşte Google'ın eski ismi ve hikayesi...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 08:42 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:42
Duyan kulaklarına inanamıyor: Google’ın ilk adı ortaya çıktı!

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Google olarak bugün bildiğimiz bu devasa arama motorunun temelleri, bu genç vizyonerlerin kampüs odalarında attı. Ancak, Google'ın başlangıç hikayesi sadece bu kadarla sınırlı değil. İşte bilinmeyen detaylarla dolu bir kuruluş hikayesi...

GOOGLE'IN İLK ADI BAKIN NE ÇIKTI

İlginç bir gerçek olarak, Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, başlangıçta şirketin adını 'BackRub' olarak koymuştu. Türkçeye 'sırt masajı' olarak çevrilebilen bu ad aslında masajla hiçbir ilgisi bulunmayan bir terimdi.

'BackRub' bir internet sitesine başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen addı. Bu, Google'ın arama algoritmasının temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Larry Page ve Sergey Brin, 15 Eylül 1997 tarihinde platformun adını 'Google' olarak değiştirme kararı aldı. Bu isim 'googol' teriminden esinlenilmiştir. Googol, 1'in ardından 100 sıfırın geldiği, yani matematikte çok büyük bir sayıyı ifade eden bir terimdir.

Bu isim değişikliği Google'ın misyonunu ve internet üzerindeki büyük hedeflerini yansıtan bir adım oldu. Şirket resmi olarak bu isimle kaydedildi ve böylece bir marka doğmuş oldu.

Google kuruluşundan bu yana geçen süre içinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Arama motorundan e-posta hizmetlerine, haritalardan yapay zekaya kadar birçok alanda inovasyonu ve teknolojiyi ilerletmeye devam ediyor.

Google, özel günlerde hazırladığı doodle'lar ile kültürel olaylara dikkat çekerken kendi hikayesinde de birçok ilginç detaya yer veriyor. Google'ın başlangıçtaki 'BackRub' isminden 'Google' olarak evrilmesi, internet ve teknoloji dünyasında büyük bir yeniliğin başlangıcıydı.

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