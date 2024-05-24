Telefon, tablet ve akıllı saatlerde yeni dönem sistem sil baştan değişiyor! Pil ömürleri artık...

Eğer bu yeni sprey teknolojisi ile lityum pillerin verimliliği artırılabilirse bu pillerin ömrünü iyileştirecek ve cihazların kullanım sürelerini uzatacak.

Üreticilerin bu yeni yöntemi benimsemesi durumunda, kullanıcıların uzun süredir beklediği daha uzun pil ömürlü akıllı telefonlar piyasaya sürülebilir.

OLASI DEZAVANTAJLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Bu çalışmanın getirdiği avantajların yanı sıra bazı dezavantajlar da bulunuyor. Örneğin, piller %100 kapasiteye kadar şarj edildiğinde, üzerlerindeki parçacıklar nedeniyle sonraki şarj döngülerinde daha hızlı tükenmeye başlıyor.

Ayrıca silikonun lityumu tüketen katı elektrolit ara fazı oluşturma potansiyeli, başka bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorunların üstesinden gelinirse silikon kullanımı lityum iyon piller için daha uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunabilir. Yurt dışı cihazlarını 180 gün kullanabilirsiniz!