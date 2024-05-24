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Telefon, tablet ve akıllı saatlerde yeni dönem sistem sil baştan değişiyor! Pil ömürleri artık...

Rice Üniversitesi'nden bir grup mühendis lityum-iyon pillerin ömrünü uzatabilecek önemli bir buluşa imza attı. Araştırma ekibi pilin lityum kaybını azaltan ve böylece kullanım ömrünü önemli ölçüde artıran "gelişmiş prelithiation" adı verilen bir teknik geliştirdi. Bu yöntemle akıllı telefonlar, tabletler ve diğer lityum-iyon pilli cihazların pil ömrü mevcut sürelere göre önemli ölçüde artacak.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:29
Telefon, tablet ve akıllı saatlerde yeni dönem sistem sil baştan değişiyor! Pil ömürleri artık...

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Bu yeni yaklaşım, silikon anotların lityum metal parçacıkları ile daha kararlı bir şekilde kaplanmasını içeriyor. Rice laboratuvarında görevli kimya ve biyomoleküler mühendisi Sibani Lisa Biswal liderliğindeki ekip, anotların üzerine sprey teknolojisiyle parçacık karışımı püskürttü.

PİL ÖMRÜ ARTACAK

Bu işlem pillerin pil ömrünü %22 ile %44 arasında artırma potansiyeline sahip. Dahası, daha fazla kaplama içeren pil hücreleri, daha yüksek verimlilik sunabilir.

YENİLİKLERİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİSİ NASIL OLACAK?

Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve diğer pek çok lityum-iyon pilli cihaz, gerekli elektriği üretmek için bu pillere bağımlı.

Eğer bu yeni sprey teknolojisi ile lityum pillerin verimliliği artırılabilirse bu pillerin ömrünü iyileştirecek ve cihazların kullanım sürelerini uzatacak.

Üreticilerin bu yeni yöntemi benimsemesi durumunda, kullanıcıların uzun süredir beklediği daha uzun pil ömürlü akıllı telefonlar piyasaya sürülebilir.

OLASI DEZAVANTAJLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bu çalışmanın getirdiği avantajların yanı sıra bazı dezavantajlar da bulunuyor. Örneğin, piller %100 kapasiteye kadar şarj edildiğinde, üzerlerindeki parçacıklar nedeniyle sonraki şarj döngülerinde daha hızlı tükenmeye başlıyor.

Ayrıca silikonun lityumu tüketen katı elektrolit ara fazı oluşturma potansiyeli, başka bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sorunların üstesinden gelinirse silikon kullanımı lityum iyon piller için daha uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunabilir.

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