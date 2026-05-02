Yenilikle beraber yeşil onay işareti ve "Spotify tarafından doğrulandı" etiketi belirli kriterleri karşılayan sanatçı profillerinde görünecek. Ancak bu adım "müziğin gerçekten insan üretimi olup olmadığını kanıtlar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.
Yeni sistem nasıl işleyecek?
BBC'de yer alan habere göre Spotify, sanatçıların "gerçek kişi" olduğuna dair bazı göstergeleri esas alacak. Bunlar arasında:
Şirket, yüz binlerce sanatçının bu sistem kapsamında değerlendirileceğini ve aktif dinleyici kitlesi olanların büyük çoğunluğunun doğrulanacağını belirtiyor.
Tartışma büyüyor: "İnsan mı, yapay zeka mı?"
Yeni rozet sistemi olumlu karşılansa da eleştiriler de beraberinde geldi. Bazı uzmanlara göre bu rozet, sadece sanatçının insan olduğunu gösteriyor; müziğin üretiminde yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını açıklamıyor. Uzmanlar, yapay zekâ ile insan yaratıcılığı arasındaki çizginin net olmadığını vurguluyor. Tamamen yapay veya tamamen insan üretimi yerine iki tarafın birlikte kullanıldığı hibrit yapılar giderek yaygınlaşıyor.
Eleştirilerin odağında ne var?
Gerçek sanatçıların sistem dışında kalma riski, bağımsız müzisyenlerin dezavantajlı duruma düşmesi ve yapay zeka içeriklerinin hâlâ net şekilde etiketlenmemesi eleştirilerin odağında yer alıyor.
Spotify'ın yapay zeka sınavı
Platform son yıllarda yapay zekâ içerikleri nedeniyle sık sık tartışma konusu oldu. Kullanıcılar daha net etiketleme isterken Spotify tamamen yasaklama yerine "kontrollü kabul" stratejisini tercih etti.
Spotify'ın "Doğrulandı" hamlesi, müzikte güvenilirlik arayışının yeni bir adımı olarak görülüyor. Ancak yapay zekânın yaratıcılıkta giderek artan rolü tartışmayı daha da derinleştirecek gibi görünüyor.