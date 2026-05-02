Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Spotify, belirli kriterleri karşılayan sanatçı profillerinde yeşil onay işareti ve 'Spotify tarafından doğrulandı' etiketi gösterecek yeni bir sistem başlattı.

Doğrulama sistemi sosyal medya hesaplarına bağlı profiller, düzenli dinleyici etkileşimi ve konser gibi aktif sanatçı faaliyetlerini esas alacak.

Uzmanlar, yeni rozetin sadece sanatçının insan olduğunu gösterdiğini ancak müziğin üretiminde yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını açıklamadığını eleştiriyor.

Gerçek sanatçıların sistem dışında kalma riski, bağımsız müzisyenlerin dezavantajlı duruma düşmesi ve yapay zeka içeriklerinin net etiketlenmemesi eleştirilerin odağında yer alıyor.

Spotify, yapay zeka içerikleri konusunda tamamen yasaklama yerine kontrollü kabul stratejisini tercih ediyor.

Yenilikle beraber yeşil onay işareti ve "Spotify tarafından doğrulandı" etiketi belirli kriterleri karşılayan sanatçı profillerinde görünecek. Ancak bu adım "müziğin gerçekten insan üretimi olup olmadığını kanıtlar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Spotify, belirli kriterleri karşılayan sanatçı profillerinde yeşil onay işareti ve 'Spotify tarafından doğrulandı' etiketi gösterecek yeni bir sistem başlattı.Fotoğraf:AA Yeni sistem nasıl işleyecek? BBC'de yer alan habere göre Spotify, sanatçıların "gerçek kişi" olduğuna dair bazı göstergeleri esas alacak. Bunlar arasında: Sosyal medya hesaplarına bağlı doğrulanmış profiller

Düzenli dinleyici etkileşimi

Konser, ürün satışı gibi aktif sanatçı faaliyetleri Şirket, yüz binlerce sanatçının bu sistem kapsamında değerlendirileceğini ve aktif dinleyici kitlesi olanların büyük çoğunluğunun doğrulanacağını belirtiyor.