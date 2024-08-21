’Dijitalde Hayat Kolay’ ile girişimlilere hibe desteği: Toplam 1 milyon TL hibe

Türk Telekom, teknoloji birikimini yaşamın her alanına aktararak sosyal hayata eşit katılımı destekleyen projelerini sürdürüyor. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibiyle 'Türkiye'ye Değer' projeler üreten Türk Telekom ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde kadınların dijital becerilerini artırarak ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla yürütülen Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında, mentörlük ve hibe programı süreci başladı. 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen girişimci kadınların başvurularının öncelikli olarak değerlendirileceği program sonunda, toplam 1 milyon TL'lik destek sağlanacak.

ONLİNE BAŞVURU

Projenin yeni döneminin başladığı Mart ayından bu yana 5 bin 200'den fazla kadının yüz yüze ve online eğitimler aldığı Dijitalde Hayat Kolay'ın mentörlük ve hibe programı süreci başladı. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan, 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar programa başvurabilecek. Başvuru sürecinde; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 6 ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen girişimler öncelikli olarak değerlendirilecek. Başvurular https://www.turktelekom.com. tr/turkiyeyedeger/dijitaldehayat- kolay adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve 12 Ekim 2024'e kadar devam edecek.

UYGULAMALI EĞİTİMLER

Mentörlük ve hibe programına başvuranlar arasından mülakatla belirlenecek 40 kadın girişimciye, uzmanlar tarafından 2 hafta sürecek mentörlük desteği sağlanacak. Mentörlük sürecinde kadınlara; ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrimiçi reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrimiçi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verilecek. Mentörlük programını tamamlayanlar arasından jüri tarafından belirlenecek 20 kadın girişimciye ise toplam 1 milyon TL hibe sağlanacak.



81 İLDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban, "Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni dönemini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyurmuştuk. Türk Telekom, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğümüz proje kadın girişimcilerimizin dijital dönüşümü iş süreçlerine uyarlayarak, işlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. 81 ilde TOBB'a bağlı oda ve borsalarımız bünyesinde yer alan TOBB İl Kadın Girişimci Kurullarımız da bu projenin ülkemizin dört bir yanında uygulanması için destek oluyor" dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Dijitalde Hayat Kolay projesi ile 2019'dan bu yana on binlerce kadının hayatına değer kattık. Proje kapsamında eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımız ile kadınların girişimlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Projenin mentörlük ve hibe sürecinin katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak kapsayıcı çözümler ile mümkün olduğu bilinci ile kadınların hayata eşit katılımını destekleyen çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.