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Dijital gözlükler üretimde dijital ikizleri yönetiyor!

Dassault Systèmes, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için Apple ile iş birliği yaparak Apple Vision Pro’yu yeni nesil 3DEXPERIENCE platformuna entegre etti. 3DLive visionOS uygulaması, fabrikalarda üretimi hatasız ve düşük maliyete taşıyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Dijital gözlükler üretimde dijital ikizleri yönetiyor!

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3DLLIVE ile, 3DEXPERIENCE platformunda oluşturulan sanal ikizler ekrandan çıkarak kullanıcının fiziksel alanına taşınacak ve böylece gerçek zamanlı görselleştirme ve ekip iş birliği mümkün olacak. Apple Vision Pro'nun gelişmiş kamera, sensör ve takip teknolojileri, sanal ikizlerin fiziksel dünyayla bilimsel doğrulukla etkileşime girmesini sağlayacak.

Bu benzersiz ve güçlü yöntem; modelleme, simülasyon, üretim, eğitim ve operasyon süreçlerini yeniden tanımlayarak tüm sektörlere değer katıyor. Kullanıcılar, 3D UNIV+RSES ve mekansal bilişimin tüm potansiyelini kullanarak hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilecek, bilimsel doğrulukta ürün kalitesini garanti altına alabilecek, iş gücü eğitimini hızlandırabilecek ve bilgi paylaşımını kolaylaştırabilecek.

YENİ DENEYİM
Dassault Systèmes Kurumsal Strateji ve Platform Dönüşümü Başkan Yardımcısı Elisa Prisner, iş birliği hakkında şunları söyledi: "Apple ile gerçekleştirdiğimiz mühendislik iş birliği, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getiren 3D UNIV+RSES'in gücünü ortaya çıkaran cesur bir adım. 3D artık yeni dünyanın evrensel dili. 3DEXPERIENCE platformunun genişleyen müşteri tabanı sayesinde bu iş birliği, şirketlerin yapay zeka destekli yeni nesil deneyimler yaratmasını sağlayarak büyük bir değer sunuyor."


Apple Vision Products Group Başkan Yardımcısı Mike Rockwell ise mekansal bilişimin sunduğu fırsatları şu sözlerle vurguladı: "Apple Vision Pro, mekansal bilişim alanında sınırları zorlamaya ve farklı sektörlerde çalışma şekillerini değiştirmeye devam ediyor. Dassault Systèmes ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 3DEXPERIENCE platformuna mekansal bilişim yetenekleri kazandırarak mühendislerin ve tasarımcıların 3D tasarımlarını hiç olmadığı kadar kolay ve gerçekçi bir şekilde hayata geçirmelerini sağlıyoruz."

Bu deneyime erişmek isteyen kurumsal müşteriler, bu yaz Apple Vision Pro için Dassault Systèmes'in yeni 3DLive uygulamasını indirebilecek. Buna ek olarak, Dassault Systèmes Apple Vision Pro için geliştirdiği HomeByMe Reality adlı uygulamanın da duyurusunu yaptı.

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