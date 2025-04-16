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Dijital eğitimle önünüze geldi!

Sebit, öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlamak amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli ürünü Vitamin LGS’yle 2026’da sınava girecek olan 7’nci sınıf öğrencileri için ücretsiz Türkiye geneli deneme sınavı düzenliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Dijital eğitimle önünüze geldi!

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Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketi Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Sebit'in 36 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8. sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS; kişiselleştirilmiş çalışma programları, öğretmen anlatımları, gelişim raporları ve online canlı rehberlik desteğiyle öğrencilerin sınava hazırlık sürecine destek oluyor.

16 bin soruluk dijital havuzu ve yeni nesil soru bankalarıyla öne çıkan sistem, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini hedefliyor. Vitamin LGS, bu yıl 7'nci sınıfta öğrenim gören ve 2026'da LGS'ye girecek olan öğrenciler için Türkiye genelinde deneme sınavı düzenliyor. Sınava hazırlık sürecinde doğru planlama yapılabilmesi adına öğrencilerin ülke genelindeki mevcut durumunu belirlemeyi amaçlayan LGS provası, 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Online olarak düzenlenecek "7. Sınıflar için Vitamin LGS Türkiye Geneli Ücretsiz Deneme Sınavı"na katılmak isteyen öğrenciler, www. vitaminegitim.com adresindeki formu doldurarak ücretsiz kayıt yaptırabilecek. LGS formatında hazırlanan sınav, 7'nci sınıf konularından oluşacak.

REHBERLİK HİZMETİNİ ALIN
Öğrencileri sınava hazırlık sürecinde adım adım destekleyen Vitamin LGS; öğretmen konu anlatımları, çıkması muhtemel sorular, deneme sınavları, öğrencilerin gelişimini gösteren raporlar, öğrenci cevaplarına göre yönlendirmede bulunan "Adım Kartları Seti", en çok tercih edilen soru bankaları ve birebir görüşmeler yapılmasını sağlayan canlı rehberlik desteğini tek bir eğitim setinde bir araya getiriyor.

Dijital sistemle uyumlu 28 soru bankasıyla öğrencilere yeni nesil sorular ve çözümler konusunda deneyim kazandırmayı hedefleyen Vitamin LGS; öğrencilere okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst düzey becerileri kazandıran "akıllı bir çalışma sistemi" sunuyor. 2023 ve 2024 yıllarında LGS'den tam puan alan 58 öğrencinin sınava hazırlanırken tercih ettiği Vitamin LGS, öğrenciler için güvenilir bir rehberlik ve eksiksiz bir kaynak hizmeti sunuyor. 7'nci sınıf öğrencileri, 20 Nisan günü Türkiye genelinde LGS deneme sınavına katılabilecek.

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