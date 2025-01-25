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Dijital eğitim ürünü JetDers ile tatilinde öğrencilerin yanında!

Dijital eğitim ürünü JetDers ile ortaokul ve lise öğrencilerine yarıyıl tatilinde eğitim desteği ve eksiklerini tamamlama imkânı veren Türk Telekom, öğrencilerin okul yazılılarında ve LGS-YKS sınavlarında başarılarını artırma olanağı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Dijital eğitim ürünü JetDers ile tatilinde öğrencilerin yanında!

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    Türk Telekom, geliştirdiği öncü eğitim çözümleriyle öğrencileri eğitim hayatında desteklemeye devam ediyor. Uçtan uca zengin, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan JetDers'te, Veli Yönetim Sayfası sayesinde veliler çocuklarına aldığı tüm dersleri tek sayfa üzerinden kontrol edebilecek. 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, eğitim ve öğretim alanında geliştirdiği ürünlerle yarıyıl tatili döneminde öğrencilere destek oluyor.

    Türk Telekom'un dijital eğitim ürünü JetDers ile 5. ve 12. sınıf arasındaki öğrenciler, dersleri akıcı öğrenip eksiklerini tamamlayabiliyor. Yarıyıl tatili döneminde eksikler JetDers ile tamamlanıyor Verimli ders anlatım videoları ile öğrencilerin derslerde eksiklerini tamamlamasına yardımcı olan JetDers'e Türk Telekom mobil ve evde internet aboneleri ayda sadece 99TL ödeyerek sahip olabiliyor.

    Öğrenciler, JetDers'te yer alan akıllı sistem ile zorluk yaşadıkları konuları belirleyip bu alanlarda kendilerini geliştirme ve eksiklerini etkin tamamlama imkânı elde edebiliyor. Matematik, Fizik, Türkçe gibi toplamda 16 farklı dersin yer aldığı JetDers'te, konular Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde işleniyor ve düzenli olarak güncelleniyor.

    VELİLER KONTROL EDEBİLİYOR
    Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan JetDers'te, veliler için Veli Yönetim Sayfası uygulamaya dahil edildi. Bu sayfa sayesinde veliler çocuklarına aldığı tüm dersleri tek sayfa üzerinden görüntüleyebilecek. Birden fazla öğrencisini ayrı ayrı kontrol edebilen veliler toplam satın alımlarını tek sayfada yönetebilecek.

    Tekil ve çoklu ders satın almak isteyen öğrenciler için uygun fiyatlı bu çözüm, Türk Telekom müşterilerinin evde internet ya da mobil faturalarına ek olarak yansıtılabiliyor. Türk Telekom satış kanalları (Türk Telekom Uygulaması, Türk Telekom Online İşlemler, Çağrı Merkezi, ofis/bayi ve www. jetders.com.tr) üzerinden yapılan satın alımlarda verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor. Öğrenciler bilgisayar ve akıllı telefonları üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. JetDers uygulaması iOS ve Android cihazlarda kolaylıkla indirilebiliyor ve kullanılabiliyor.

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