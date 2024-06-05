Dijital dönüşümle daha yeşil bir gelecek

Dijital dönüşümdeki öncü rolüyle Türkiye'yi yarının teknolojilerine hazırlayan Türk Telekom, bu teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkelerle geliştirmeye odaklandı. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla yeşil dönüşümü hızlandıran Türk Telekom, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerini hayata geçiren Türk Telekom, akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerini destekliyor.

DEĞİŞEN İKLİME HAZIRLIK

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi yaptığı açıklamada, "Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederken, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz" dedi. Aktan, şu bilgileri verdi:



"Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik ve sulamada da çözümler sunarak akaryakıt tüketimi ve karbondioksit salımının azalmasını sağlıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Türk Telekom olarak 2011 yılından bu yana CDP'ye raporlama yapıyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2023 yılında raporladığımız CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki seviye artırarak 'B' Yönetim seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyor. Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracına çıkan Türkiye'deki ilk şirket olarak 500 milyon USD tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için tüm çalışmalarımızın kalbinde geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımız var."



SÜRDÜRÜLEBİLİR ODAKLI ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 temel evrensel ilkesine uyumlu olarak çalışmalarına devam eden Türk Telekom, sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyet alanlarına entegre etmek için Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturdu. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, 2050'de ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyor. Türk Telekom, 2023'te Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı. Raporda 2023 için koyulan güneş enerjisinden elde edilen üretim kapasitesini yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştığını belirten Türk Telekom, GES kurulumları kapsamında tahsis edilen kapasitesini 405,8 MWe'ye yükselttiğini kaydetti. Türkiye'de finans sektörü dışındaki ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştiren Türk Telekom, 500 milyon dolarlık kaynağı büyük ölçüde çevreci teknolojilere odaklanan projelerde kullanacak.



ÇEVRECİ ADIMLAR

Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine öncülük eden Türk Telekom, ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda en iyi çevre dostu çözümler sunuyor ve birçok alanda verimlilik sağlıyor. 15 şehirde akıllı şehircilik uygulamaları yürüten Türk Telekom, akıllı aydınlatma projeleri ile yüzde 30'lara varan enerji tasarrufu sağlarken, akıllı kavşak çözümleri ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salımı yapılmasında etkin rol oynadı. 2022 yılında hayata geçirilen verimlilik ve optimizasyon projeleri ile yıllık etkisi 81 GWh olacak şekilde enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom, 2023'te geliştirilen enerji verimliliği projeleri ile 81 GWh'e ek olarak 46 GWh daha enerji tasarrufu elde etti.