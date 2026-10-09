Dünyanın en popüler üretici yapay zekâ platformlarından ChatGPT, 9 Ekim 2026 gününde geniş çaplı erişim aksaklıklarıyla gündeme geldi. Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı kopmaları ve yanıt vermeyen sayfalarla karşılaşırken, yaşanan kesintiye dair resmi bir kısıtlama veya sistem arızası açıklaması henüz yapılmadı.

BİLDİRİMLER DOWNDETECTOR ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI Hizmet kesintilerini ve teknik problemleri anlık olarak izleyen Downdetector platformuna gün içinde çok sayıda şikayet iletildi. Kullanıcı bildirimlerine göre kesinti platformun geneline yayılırken, özellikle temel sohbet fonksiyonları ve geliştirici araçları doğrudan etkilendi. Sorun yaşayan kullanıcıların ilettiği bildirimler belirli alanlarda kümelendi: Raporlanan erişim problemlerinin yüzde 55'lik büyük bölümünü ChatGPT sohbet ekranı ve web arayüzüne bağlanamama şikayetleri oluşturdu.

Bildirimlerin yüzde 22'si ise yazılımcıların kod üretimi ve tamamlama süreçlerinde yararlandığı yapay zeka modeli Codex altyapısında yaşandı.