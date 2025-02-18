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"Büyük doğa modeli: Türkiye" şimdi sahnede sonra cepte!

Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın teknoloji merkezi MEXT iş birliğiyle gerçekleştirilen ve dijital sanatın öncülerinden Refik Anadol tarafından hayata geçirilen ‘Büyük Doğa Modeli: Türkiye’ projesinde saha çalışmaları tamamlandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Büyük doğa modeli: Türkiye şimdi sahnede sonra cepte!

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    Yapay zeka, büyük veri ve algoritmaları sanatla entegre eden Refik Anadol'un uluslararası çapta geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağı; sürdürülebilir bir gelecek için eğitim, çevre, kültür & sanat, spor ve bilim alanlarındaki çalışmaları destekleyen İş Bankası'nın katkılarıyla ve MEXT iş birliğiyle gerçekleştirildi.

    Ortaya çıkan dil modeli geleceğe miras bırakılacak değer olarak da karşımıza çıkıyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Büyük Doğa Modeli'nin en heyecan verici yanı, sanata yönelik doğa temalı ilk yapay zeka projesi olması. Ülkemizdeki 33 milli parkta bitki ve hayvan türlerinden kuş seslerine kadar doğada keşfedilmeyi bekleyen tüm güzelliklerin verileri, bu projeyle sanatçıların, araştırmacıların, akademisyenlerin, doğa meraklılarının hizmetine sunuluyor. 100 yıldır ülkemizde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın lokomotifi, değişimin öncüsü, kültür ve sanatın destekçisi olan bankamız ikinci yüzyılına başlıyor. Böyle bir dönemde sanatı ve yapay zekayı, doğaya ve insana saygı çerçevesinde birleştiren bu anlamlı ve kıymetli küresel projenin Türkiye ayağına destek vermekten ve ülkemizin projeye dahil edilmesine vesile olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

    ÜLKEMİZİN ZENGİNLİĞİ DİJİTALDE
    Sanatçı Refik Anadol ise "Büyük Doğa Modeli: Türkiye, ülkemizin zengin ve çoğu zaman gözden kaçan doğal ritimlerini veri ve yapay zekA aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Türkiye'nin farklı ekosistemlerinden toplanan görseller, sesler, hareketler ve formlar dijital sanatın diliyle yeniden yorumlanarak insan ve doğa arasındaki bağı güçlendiriyor. Bu proje, Türkiye'nin benzersiz doğal mirasını keşfetmek ve onunla etkileşime geçmek için yeni bir kapı aralıyor" diye konuştu. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları söyledi:

    "MEXT Teknoloji Merkezimizin, projenin teknoloji ve operasyon ortaklığını üstlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Kurulduğu günden bu yana 700 şirkete danışmanlık hizmeti sunan ve 30 bin kişiye eğitim veren teknoloji merkezimiz, sanayinin dönüşümüne öncülük ediyor. Bunun yanı sıra, MEXT liderliğinde kurulan 'AI EDIH Türkiye' konsorsiyumu, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı'na katılmaya hak kazandı. Sanayimizde yapay zekâ dönüşümünü hızlandırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya başladık. Tüm bunları yaparken, yapay zekanın en temel unsuru olan veri konusunda da bu güzide çalışmayı üstlendik."

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