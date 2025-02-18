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Türk Telekom'dan gençlere sosyal medya dopingi!

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, sinema keyfi için artısıyla geldi. Ayrıca internet paketlerinde sınırsız sosyal medya seçeneği de sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Türk Telekom’dan gençlere sosyal medya dopingi!

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    Gençlerin internet tüketiminde sosyal medya ilk sırada yer alıyor. Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, gençlere özel bol internetli ve sınırsız içerikli avantajlı tarifeler ve esnek paketler sunuyor.

    Selfy ayrıca gençlerin ilgi alanlarına yönelik giyim, dijital platform, oyun gibi çeşitli alanlarda markalardan indirimler ve faydalar sağlamayı sürdürüyor. 'Her Anın Sponsoru' söylemiyle gençlerin yanında olan Selfy, kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, seçili sinema salonlarında '1 alana 1 bedava' kampanyasını hayata geçirdi.

    Kampanya kapsamında Selfy'li gençler ayda bir defa cumartesi ve pazar günleri satın aldıkları bir sinema biletinin yanında aynı gösterim için bir sinema bileti hediye kazanacak. Sinema keyfini ikiye katlayan kampanya, Türkiye genelinde birçok sinemada geçerli olacak.

    KAMPANYALAR SÜRECEK
    Türk Telekom'un gençlik markası Selfy yeni yıla "Selfy artısıyla geldi" kampanyası ile başladı. Kampanya kapsamında Selfy, sinemalarda 1 bilet alana 1 hediye avantajı sunmaya başladı. Selfy, yıl boyunca bu konsepte uygun birçok farklı kampanyayla yeniliklerini sürdürecek. Gençlerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda marka ile iş birliğinin yanı sıra hediye GB, indirim ve sürprizler sunmaya devam edecek.

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