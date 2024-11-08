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Spotify yıllık özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş bir rapor sunuyor. Bu rapor sayesinde, kullanıcılar, "2024'ün en çok dinlenen şarkıları", "En sevilen albümler", ve "Yılın Sanatçıları" gibi kategorilerde kendi müzik yolculuklarını keşfetme fırsatı buluyor.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:18 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:18
Spotify yıllık özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

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Her yıl olduğu gibi, Spotify kullanıcılarının merakla beklediği anlardan biri daha yaklaşıyor. 2024'ün sonlarına yaklaşırken Spotify, kullanıcılarının yıl boyunca dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve daha fazlasını içeren kişisel dinleme özetlerini sunmaya hazırlanıyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? İşte yıllık özet hakkında merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify ekibi her yıl bu özelliği bildirimde bulunmaksızın farklı bir tarihte, genellikle önceki yıldan daha erken bir tarihte bırakıyo. Her ne kadar bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, Spotify Wrapped genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayınlanır.

Spotify, Wrapped paketlerini geçen yıl 29 Kasım'da, paketlerin 30 Kasım'da yayınlandığı bir önceki yıldan bir gün önce yayınladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kullanıcılara genellikle Spotify Wrapped'a uygulama içi bir açılır pencere aracılığıyla erişim sağlanır ve paket, Instagram Hikayesi'ne hazır grafiklerle slayt gösterisi olarak biçimlendirilir. Kullanıcılara ayrıca yılın en iyi 100 şarkısını içeren çalma listeleri verilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verilerin bir derlemesini görüntülemesine olanak tanıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YILLARA GÖRE SPOTİFY WRAPPED ÇIKIŞI

Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018
5 Aralık 2019
1 Aralık 2020
1 Aralık 2021
30 Kasım 2022
30 Kasım 2023

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