Spotify yıllık özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak?

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Her yıl olduğu gibi, Spotify kullanıcılarının merakla beklediği anlardan biri daha yaklaşıyor. 2024'ün sonlarına yaklaşırken Spotify, kullanıcılarının yıl boyunca dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve daha fazlasını içeren kişisel dinleme özetlerini sunmaya hazırlanıyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? İşte yıllık özet hakkında merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK? Spotify ekibi her yıl bu özelliği bildirimde bulunmaksızın farklı bir tarihte, genellikle önceki yıldan daha erken bir tarihte bırakıyo. Her ne kadar bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, Spotify Wrapped genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayınlanır. Spotify, Wrapped paketlerini geçen yıl 29 Kasım'da, paketlerin 30 Kasım'da yayınlandığı bir önceki yıldan bir gün önce yayınladı.