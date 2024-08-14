’Bulut bilişim kampı’ dijital geleceğin kapılarını aralıyor

Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerde kariyer hedefleyen gençleri bulut bilişim dünyasına davet ediyor. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 120 bin TL ödülün sahibi olacağı 'Bulut Bilişim Kampı' için başvurular, 30 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan; "Gençlerin erken dönem kariyer gelişimini desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bulut Bilişim Kampı ile gençlerimizin yenilikçi teknolojilerdeki bilgi ve tecrübelerini arttırarak, kariyerlerine güçlü bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Gençlere dijital dünyanın geleceğini güvenle şekillendirme şansı veriyor, onların potansiyellerini ortaya çıkararak ülkemizin teknolojik geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.



GELİŞİM ÜSSÜNDE YAPILIYOR

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl dördüncüsünün düzenleneceği Bulut Bilişim Kampı ile gençlere erken dönem kariyer olanakları tanıyor, teknoloji birikimini gençlere aktarıyor. Gençlerin kariyer gelişimine destekleyerek, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlamanın Türk Telekom'un öncelikleri arasında yer aldığını belirten Dr. Hüseyin Aslan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket sorumluluğuyla sadece teknoloji üretmiyor, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine yatırım yaparak ülkemizi geleceğe de hazırlıyoruz. Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom'u 'yaşayan bir üniversite' olarak konumlandırıyor, eğitim ve kariyer programlarımız ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkânı sunuyoruz. "Geleceğin becerileri" temelinde, kilit iş alanlarından biri olan teknoloji için hazır işgücü sağlanması ve bir okul olma misyonu taşıyan Türk Telekom'un köklü birikiminin genç yeteneklere erken dönemde aktararak kariyer fırsatları sunulmasını hedefliyoruz. 'Bulut Bilişim Kampı' ile gençlerimiz, bulut bilişim alanındaki bilgi ve tecrübelerini arttırarak iş gücü piyasasında rekabetçi bir noktaya gelecek. Kariyerlerine güçlü bir başlangıç imkanı sunduğumuz gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak ülkemizin teknolojik geleceğine yatırım yapıyoruz."

Türkiye'nin her yerinden başvuruların açık olduğu Bulut Bilişim Kampı'na lisans 3., 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 1 yıllık tecrübeye sahip aktif olarak staj yapmayan ve çalışmayan gençler başvurabilecek. Başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı'na katılmaya hak kazanacak. Ekim ayında başlayıp 10 gün sürecek olan Bulut Bilişim Kampı'nda online ve yüz yüze eğitim alan katılımcılar, teknik ve uygulama pratiklerinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek programlarda da yer alma şansı elde edecek.