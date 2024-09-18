Bilekte şıklık yarışı başladı

Huawei, pazara sunduğu iddialı akıllı saat ve bileklik kategorisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tanıtıldığı günden bu yana teknoloji tutkunlarının ilgiyle karşıladığı Watch Fit 3 serisi, 'Elegant Altın' seçeneğiyle de Türk kullanıcılarla buluşuyor. Şu ana kadar yeşil, gri, siyah, pembe ve beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra; kauçuk, naylon ve deri kayış varyantlarına sahip olan Watch Fit 3 serisi, sportif görünümünün yanında yeni 'Elegant Altın' seçeneği ile özel günlerde kullanıcılara eşlik etmeye hazır.

26 GRAM AĞIRLIĞINDA

Yenilikçi kare tasarımıyla dikkat çeken HUAWEI Watch Fit 3, sadece 9,9 mm kalınlığı ve 26 gram ağırlığı ile tüm gün rahatlıkla kullanılabiliyor. Cihazın 1,82 inç AMOLED ekranı, 1.500 nit parlaklık ve 347 ppi çözünürlüğe sahip bulunuyor. Ekran, hibrit yapısıyla ürünü farklı kılarken, şirketin tasarım ve işlevsellik konusundaki başarısını da ortaya koyuyor.