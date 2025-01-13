Bakan Kacır duyurdu: HÜRJET ses hızını aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde törenine katıldı Burada konuşan Kacır, "İkiz dönüşüm Mali Destek Programı ile ikiz dönüşüm konularında hizmetler sunacak sürdürülebilir ara yüz yapıları için 200 milyon lira İSTKA eliyle destek sağlayacağız. Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı'yla İstanbul'un yapay zeka alanındaki inovasyon kapasitesini büyütecek projeler için 200 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa milletvekilleri, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

'HÜRJET SES HIZINI AŞTI'

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bugün 105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve firmalarının bünyesinde kurulan, sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde yenilikçi çalışmalar yürütülüyoruz. Ar-Ge harcamalarımızın yıllık 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara yükselmesi ve Ar-Ge personel sayımızın 29 binden 291 bine çıkması inovasyon kapasitemizin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN, ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiye iniş-kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, ses hızını aştı. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti. Büyük veri analizine ve yapay zeka araştırmalarına ivme kazandıracak, 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunduk. Yüzde 80'nin üzerinde yerlilikle ürettiğimiz, ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl uzaya gönderdik" ifadelerini kullandı.