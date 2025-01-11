Çarpan etkisi yaratacak güç! ASELSAN Genel Müdürü anlattı: Elektronik harp havaya taşındı

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, önemli açıklamalarda bulundu. "ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK"

Elektronik harp teknolojilerinde ASELSAN'ın dünya çapında lider bir şirket olduğunun altını çizen Akyol, "ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek. Elektronik harbi havaya taşıyacak olan ANTIDOT 2-U/S, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize (TSK) çarpan etkisi yaratacak" dedi.

ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu (Takvim.com.tr) Sabah'a konuşan Akyol, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de (TSK) bu teknolojiye sahip olan ender ordulardan biri. ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu işte bu alanda birçok versiyonu bulunan stratejik bir ürün. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 üzerinde uçuş testini yaptığımız ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, BAYKAR ile güç birliği yaptığımız, elektronik harbi havaya taşıyacak bir ürün." ifadelerini kullandı.