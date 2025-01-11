PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Çarpan etkisi yaratacak güç! ASELSAN Genel Müdürü anlattı: Elektronik harp havaya taşındı

ASELSAN'ın Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edilen milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Türkiye'nin savunma sanayi gücüne güç kattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, " ANTIDOT 2-U/S, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize (TSK) çarpan etkisi yaratacak" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 08:59
Çarpan etkisi yaratacak güç! ASELSAN Genel Müdürü anlattı: Elektronik harp havaya taşındı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, önemli açıklamalarda bulundu.

    "ÇARPAN ETKİSİ YAPACAK"
    Elektronik harp teknolojilerinde ASELSAN'ın dünya çapında lider bir şirket olduğunun altını çizen Akyol, "ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek. Elektronik harbi havaya taşıyacak olan ANTIDOT 2-U/S, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize (TSK) çarpan etkisi yaratacak" dedi.

    ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu (Takvim.com.tr)ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu (Takvim.com.tr)

    Sabah'a konuşan Akyol, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de (TSK) bu teknolojiye sahip olan ender ordulardan biri. ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu işte bu alanda birçok versiyonu bulunan stratejik bir ürün. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 üzerinde uçuş testini yaptığımız ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, BAYKAR ile güç birliği yaptığımız, elektronik harbi havaya taşıyacak bir ürün." ifadelerini kullandı.

    ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu (Takvim.com.tr)ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu (Takvim.com.tr)

    Akyol, ayrıca şunları söyledi:

    Üretim aşamasında olan ANTIDOT-2U/S, İHA ve SİHA'ların rakiplerini ve hava savunma sistemlerini tespit etme yeteneğine sahip, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek.

    30 Kg ağırlığında olan ANTIDOT 2-U/S, İHA ve SİHA'lara kolayca entegre ediliyor. Çok bantlı elektronik saldırı, radar tespiti ve tehdit tanımlama özelliklerine sahip olan ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarının hava savunma tehditlerini tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatılarak elektronik harp kapasitesi kazanmasını sağlıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN