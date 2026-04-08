TurboBox, yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını ev kullanıcısının günlük hayatına taşıyor. Cihaza Türk Telekom mağazalarından kolayca ulaşılabiliyor.

Taşınabilir internet cihazlarına küresel ilgi her geçen yıl hız kazanıyor. Küresel mobil hotspot router pazarı 2024 yılında 8.5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı; uzmanlar bu rakamın 2033'e kadar 27.4 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.

2024 yılında dünya genelinde 320 milyondan fazla mobil router kullanıma girdi; bunların yüzde 42'si 5G özellikli modellerden oluştu. Büyümenin arkasındaki en önemli etkenler arasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, IoT cihaz sayısının artması ve 5G altyapısının genişlemesi sayılıyor.



64 CİHAZA KADAR UYUMLU



Türk Telekom'un 5G altyapısını kullanarak geliştirdiği taşınabilir internet çözümü TurboBox, herhangi bir altyapı kurulumu gerektirmeksizin tek bir prize takılarak çalışabiliyor ve aynı anda 64 cihaza kadar 5G hızında internet sağlayabiliyor. Şirket bu konumunu koruma hedefiyle 5G uyumlu ürün ve hizmet portföyünü genişletmeye devam ediyor. TurboBox da bu stratejinin en somut çıktılarından biri olarak öne çıkıyor. Bireysel kullanıcılara 250 GB, 500 GB ve limitsiz seçenekleriyle sunulan cihaz; kurumsal müşteriler için de işletme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş paket alternatifleriyle erişime açık.

Ev, ofis ya da seyahat gibi her ortamda kullanılabilen TurboBox, yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla konumlandırılıyor.



ARTIK LÜKS DEĞİL



Küçük ve orta ölçekli işletmeler için internet bağlantısı artık bir lüks değil, operasyonel bir zorunluluk.

Küresel mobil hotspot router pazarında ticari kullanıcılar 2025 itibarıyla gelirin yüzde 57.2'sini oluşturuyor; lojistik, perakende, saha hizmetleri ve inşaat gibi sektörler taşınabilir bağlantı çözümlerine olan talebi her yıl artırıyor. Türkiye'de bu ihtiyaca yanıt veren Türk Telekom, KOBİ'lere yönelik TurboBox'ı hayata geçirdi.

Altyapı kurulumu gerektirmeyen TurboBox, prize takılır takılmaz 5G hızında internet sunuyor. Şantiyeden fuara, pop-up mağazadan mobil ofise kadar sabit altyapının yetersiz ya da hiç olmadığı her ortamda çalışabiliyor. Aynı anda 64 cihaza bağlantı sağlaması, çok çalışanlı küçük işletmeler için de pratik bir çözüm sunuyor.



PRİZE TAKMAK YETİYOR



Ana bağlantının kesildiği durumlarda yedek internet kaynağı olarak da kullanılabilen TurboBox, iş sürekliliğini korumak isteyen işletmeler açısından ayrı bir değer taşıyor. Türk Telekom, kurumsal müşterilerine işletmenin ölçeğine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş paket seçenekleri sunuyor. Türk Telekom, 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör konumuyla bu dönüşümde Türk işletmelerinin yanında olmayı hedefliyor. Yeni taşınan bir daireden tatil evine, üniversite yurdundan seyahate kadar internet bağlantısına hızlıca ihtiyaç duyulan her ortamda TurboBox çözüm noktası oluyor. Prize takılarak anında çalışmaya başlayan cihaz, fiber bağlantı beklemenizi ortadan kaldırıyor. 250 GB, 500 GB ve limitsiz seçenekleriyle farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden paket yapısı, bütçeye göre tercih yapılmasını kolaylaştırıyor.