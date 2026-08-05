Evlerde ve ofislerde aydınlatma anlayışı hızla değişiyor. Kullanıcılar artık yalnızca bir odayı aydınlatan sabit bir ışık kaynağı değil; günün saatine, yapılan işe ve o anki ruh haline göre şekillenebilen bir sistem arıyor.

Bu durum akıllı aydınlatmayı lüks bir aksesuardan günlük yaşamın pratik bir parçasına dönüştürdü. Akıllı ampuller, telefon uygulamaları veya sesli asistanlar üzerinden uzaktan kontrol edilebilmesinin yanı sıra, zamanlayıcı ve otomatik senaryo oluşturma gibi özelliklerle kullanılmadığı zamanlarda gereksiz enerji tüketimini de önlüyor.