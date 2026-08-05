Aydınlatmada konfor dönemi! Akıllı ampullerle ışık kontrolü telefona taşındı
Türkiye’de akıllı ev pazarı büyürken, aydınlatma sistemleri de klasik ampul mantığından uzaklaşarak kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillenen, enerji verimliliği odaklı çözümlere dönüşüyor.
Evlerde ve ofislerde aydınlatma anlayışı hızla değişiyor. Kullanıcılar artık yalnızca bir odayı aydınlatan sabit bir ışık kaynağı değil; günün saatine, yapılan işe ve o anki ruh haline göre şekillenebilen bir sistem arıyor.
Bu durum akıllı aydınlatmayı lüks bir aksesuardan günlük yaşamın pratik bir parçasına dönüştürdü. Akıllı ampuller, telefon uygulamaları veya sesli asistanlar üzerinden uzaktan kontrol edilebilmesinin yanı sıra, zamanlayıcı ve otomatik senaryo oluşturma gibi özelliklerle kullanılmadığı zamanlarda gereksiz enerji tüketimini de önlüyor.
WiFi İLE IŞIK KONTROLÜ
Piyasaya sunulan yeni akıllı ampuller; uzaktan kontrol, sesli komut desteği ve ışık seçenekleri gibi özellikleriyle kullanıcıların yaşam alanlarını kendi rutinlerine göre düzenlemesine imkân tanıyor.
Kullanıcılar renk sıcaklığını isteklerine göre ayarlayabiliyor. Uygulama üzerinden zamanlayıcı ve rutin oluşturma özellikleri de sunuluyor. Düşük enerji tüketimi sunan LED teknolojisi sayesinde ürünler konforlu bir deneyim ve verimli enerji yönetimi vadediyor.
Türkiye'de akıllı ampul pazarı yalnızca yerli üreticilerle sınırlı değil; küresel ve yerli birçok marka bu alanda rekabet ediyor.