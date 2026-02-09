Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

iPhone 17e'nin global pazar fiyatının 599 dolar bandında kalması öngörülüyor. Türkiye özelinde ise güncel iPhone 17 (77.999 TL) ve iPhone 16e (49.999 TL) fiyatları referans alındığında şu tablo ortaya çıkıyor:

Analiz Notu: MagSafe desteği, iPhone 16e'de kullanıcıların en çok eleştirdiği eksikliklerden biriydi. Apple, bu hamleyle hem aksesuar ekosistemini (cüzdanlar, araç tutucular) bu segmente taşıyacak hem de cihazın "ucuz iPhone" algısını modernleştirecek.