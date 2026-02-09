PODCAST CANLI YAYIN

Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Apple, 19 Şubat 2026 tarihinde basın bülteniyle duyuracağı iPhone 17e modelinde A19 işlemci, C1X modem ve 25W MagSafe hızlı şarj desteği sunmaya hazırlanıyor. Cihazın Türkiye başlangıç fiyatının vergiler dahil 55.000 TL ile 60.000 TL arasında olması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple, iPhone 16e'de eksikliği hissedilen manyetik şarj ve hızlı bağlantı özelliklerini iPhone 17e ile kullanıcıya sunuyor. Yeni modelde 6.1 inç OLED ekran ve Apple Intelligence destekli 8 GB RAM yer alacak.

Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı-2

🛠️ İPHONE 17E TEKNİK DETAYLARI VE DONANIM LİSTESİ

Apple cephesinden geçtiğimiz gün sızan kulis bilgilerine göre iPhone 17e, performans ve verimlilik dengesini şu teknik kadroyla sağlayacak:

  • İşlemci: 3nm üretim teknolojisine sahip Apple A19 çip (4260 MHz hızında çalışan Everest çekirdekleri).

  • Bağlantı: Apple üretimi ikinci nesil C1X 5G Modem ve geliştirilmiş Wi-Fi modülü.

  • Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip OLED panel.

  • Enerji Yönetimi: 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W MagSafe hızlı şarj desteği.

  • Kamera: 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 12 MP selfie kamerası.

  • Bellek: 8 GB RAM (Apple Intelligence özellikleri için optimize edilmiş).

Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı-3

📅 TANITIM TAKVİMİ VE STRATEJİK DETAYLAR

Apple'ın geleneksel bahar etkinliklerinden önce, 19 Şubat Perşembe günü bir basın bülteni yayınlaması bekleniyor.

  • Lansman Türü: Online Basın Bülteni

  • Beklenen Duyuru Tarihi: 19 Şubat 2026

  • Küresel Satış Başlangıcı: Mart 2026 başı

Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı-4

💰 FİYATLANDIRMA VE TÜRKİYE TAHMİNİ

iPhone 17e'nin global pazar fiyatının 599 dolar bandında kalması öngörülüyor. Türkiye özelinde ise güncel iPhone 17 (77.999 TL) ve iPhone 16e (49.999 TL) fiyatları referans alındığında şu tablo ortaya çıkıyor:

Donanım SeçeneğiKüresel FiyatTürkiye Tahmini Fiyat (Vergiler Dahil)
128 GB Depolama599 $54.000 TL - 58.000 TL
256 GB Depolama699 $62.000 TL - 66.000 TL

Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı-5

Analiz Notu: MagSafe desteği, iPhone 16e'de kullanıcıların en çok eleştirdiği eksikliklerden biriydi. Apple, bu hamleyle hem aksesuar ekosistemini (cüzdanlar, araç tutucular) bu segmente taşıyacak hem de cihazın "ucuz iPhone" algısını modernleştirecek.

Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025in en çok satan 10 modeliAkıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025in en çok satan 10 modeli
Akıllı telefon savaşlarında rapor çıktı: İşte 2025'in en çok satan 10 modeli
Dünyada en popüler uygulamalar listelendi! 1 milyar indirmeyle zirveye yerleştiDünyada en popüler uygulamalar listelendi! 1 milyar indirmeyle zirveye yerleşti
Dünyada en popüler uygulamalar listelendi! 1 milyar indirmeyle zirveye yerleşti
Elon Musk: 50 yıl içinde insan bilinci bilgisayara aktarılabilecekElon Musk: 50 yıl içinde insan bilinci bilgisayara aktarılabilecek
Elon Musk: 50 yıl içinde insan bilinci bilgisayara aktarılabilecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler