Apple'dan uygun fiyat hamlesi! iPhone 17e özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı
Apple, 19 Şubat 2026 tarihinde basın bülteniyle duyuracağı iPhone 17e modelinde A19 işlemci, C1X modem ve 25W MagSafe hızlı şarj desteği sunmaya hazırlanıyor. Cihazın Türkiye başlangıç fiyatının vergiler dahil 55.000 TL ile 60.000 TL arasında olması bekleniyor.
Teknoloji devi Apple, iPhone 16e'de eksikliği hissedilen manyetik şarj ve hızlı bağlantı özelliklerini iPhone 17e ile kullanıcıya sunuyor. Yeni modelde 6.1 inç OLED ekran ve Apple Intelligence destekli 8 GB RAM yer alacak.
🛠️ İPHONE 17E TEKNİK DETAYLARI VE DONANIM LİSTESİ
Apple cephesinden geçtiğimiz gün sızan kulis bilgilerine göre iPhone 17e, performans ve verimlilik dengesini şu teknik kadroyla sağlayacak:
İşlemci: 3nm üretim teknolojisine sahip Apple A19 çip (4260 MHz hızında çalışan Everest çekirdekleri).
Bağlantı: Apple üretimi ikinci nesil C1X 5G Modem ve geliştirilmiş Wi-Fi modülü.
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip OLED panel.
Enerji Yönetimi: 4000 mAh batarya kapasitesi ve 25W MagSafe hızlı şarj desteği.
Kamera: 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 12 MP selfie kamerası.
Bellek: 8 GB RAM (Apple Intelligence özellikleri için optimize edilmiş).
📅 TANITIM TAKVİMİ VE STRATEJİK DETAYLAR
Apple'ın geleneksel bahar etkinliklerinden önce, 19 Şubat Perşembe günü bir basın bülteni yayınlaması bekleniyor.
Lansman Türü: Online Basın Bülteni
Beklenen Duyuru Tarihi: 19 Şubat 2026
Küresel Satış Başlangıcı: Mart 2026 başı
💰 FİYATLANDIRMA VE TÜRKİYE TAHMİNİ
iPhone 17e'nin global pazar fiyatının 599 dolar bandında kalması öngörülüyor. Türkiye özelinde ise güncel iPhone 17 (77.999 TL) ve iPhone 16e (49.999 TL) fiyatları referans alındığında şu tablo ortaya çıkıyor:
|Donanım Seçeneği
|Küresel Fiyat
|Türkiye Tahmini Fiyat (Vergiler Dahil)
|128 GB Depolama
|599 $
|54.000 TL - 58.000 TL
|256 GB Depolama
|699 $
|62.000 TL - 66.000 TL
Analiz Notu: MagSafe desteği, iPhone 16e'de kullanıcıların en çok eleştirdiği eksikliklerden biriydi. Apple, bu hamleyle hem aksesuar ekosistemini (cüzdanlar, araç tutucular) bu segmente taşıyacak hem de cihazın "ucuz iPhone" algısını modernleştirecek.