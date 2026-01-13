PODCAST CANLI YAYIN

X (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor! 13 Ocak 2026 raporu ve son durum

X (Twitter) platformunda, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 sularında dünya genelindeki sunucularda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle geniş çaplı erişim kesintisi yaşandı. Downdetector verilerine göre kullanıcılar, uygulama ve web arayüzünde en çok "üst kullanım limitine ulaşıldı" ve "akış yenilenemedi" hatalarıyla karşılaştı.

Kullanıcı raporlarına dayanan verilere göre, özellikle Türkiye ve Avrupa genelinde hissedilen kesinti nedeniyle içerik paylaşımı ve profil görüntüleme işlemleri durma noktasına geldi. Bağımsız kesinti takip merkezlerinden alınan veriler, sorunun bölgesel bir hata değil, global bir altyapı arızası olduğuna işaret ediyor.

X (Twitter) kullanıcıları, 13 Ocak 2026 tarihinde platforma girişte dünya genelinde bağlantı sorunları yaşıyor.

TWİTTER (X) NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim sorunlarının ardından kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Downdetector verilerine göre, akşam saatlerinde X platformuna yönelik hata raporlarında büyük bir artış gözlendi.

İşte 13 Ocak itibarıyla öne çıkan detaylar:

  • Global Ölçekli Kesinti: Raporlar, sorunun sadece Türkiye merkezli olmadığını; ABD, Avrupa ve İngiltere genelindeki veri merkezlerinde de benzer aksaklıkların yaşandığını gösteriyor.

  • Hata Mesajları: Kullanıcılar çoğunlukla "Tweetler şu anda yüklenemiyor" ve sunucu bağlantı hatası mesajlarıyla karşılaşıyor.

Sosyal medya devinde yaşanan kesinti sonrası kullanıcılar ʺakış yenilenemediʺ ve ʺsunucu hatasıʺ uyarılarıyla karşılaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Elon Musk veya X şirketinden henüz kesintinin kaynağına dair resmi bir teknik açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, altyapı güncellemeleri veya sunucu tabanlı bir yapılandırma hatası üzerinde duruyor.

Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim sorunu sonrasında platformda içerik paylaşımı ve profil görüntüleme işlemleri durma noktasına geldi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bölgesel sorun yaşayan kullanıcılar için uygulama önbelleğini temizlemek veya tarayıcı sekmelerini yenilemek geçici bir çözüm sunabiliyor.

